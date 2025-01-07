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Sony снимет фильмы по Horizon Zero Dawn и Helldivers, а также аниме по Ghost of Tsusima

Сегодня в 09:29
Фото: Sony/YouTube

Sony сделает киноадаптации популярных видеоигр Horizon Zero Dawn и Helldivers. Анонс новых картин случился на пресс-конференции корпорации, издавшей эти проекты.

Подробности сюжета, актерский состав или главы съемочной группы пока держат в секрете. Известно лишь, что над Helldivers работает киностудия Sony Pictures, а над Horizon — Columbia Pictures. Уточняется лишь, что, как и в игре, в центре адаптации экшна о захваченном рободинозаврами постапокалиптическом мире будет история изгнанной из племени девушки Элой, работа над этим проектом находится на ранней стадии.

Изначально Horizon Zero Dawn должен был выйти в формате сериала на Netflix, его шоураннером должен был стать создатель «Академии „Амбрелла“» Стив Блэкман. Однако позже стриминговый сервис отказался от сотрудничества с ним после жалоб сотрудников на его «токсичное, хулиганское, манипулятивное и мстительное поведение».

Кроме того, на презентации было анонсировано аниме Ghost of Tsusima: Legends. Сериал появится на Crunchyroll и адаптирует историю отражения монгольского вторжения на остров Цусима в конце XIII века, рассказанную в одноименной игре.

Также появились некоторые подробности киноадаптации игры Until Dawn: фильм не будет следовать событиям оригинала и расскажет историю с новыми персонажами.

Еще Sony продемонстрировала тизер второго сезона «Одних из нас». Сериал начнет выходить на HBO в апреле.

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