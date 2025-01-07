Sony снимет фильмы по Horizon Zero Dawn и Helldivers, а также аниме по Ghost of Tsusima

Подробности сюжета, актерский состав или главы съемочной группы пока держат в секрете. Известно лишь, что над Helldivers работает киностудия Sony Pictures, а над Horizon — Columbia Pictures. Уточняется лишь, что, как и в игре, в центре адаптации экшна о захваченном рободинозаврами постапокалиптическом мире будет история изгнанной из племени девушки Элой, работа над этим проектом находится на ранней стадии.