TMZ: Том Холланд и Зендая помолвлены

TMZ узнал о помолвке актеров Тома Холланда и Зендаи. Звезды «Человека-паука» строят отношения с 2021 года.

Предположения об этом возникли после церемонии премии «Золотой глобус». На вечер Зендая пришла, надев на безымянный палец левой руки кольцо с большим бриллиантом. Как заметили журналисты Los Angeles Times, украшения актрисы были предоставлены брендом Bvlgari, но его представители никак не упомянули изделие на пальце. По информации People, такое кольцо нашлось на сайте британской дизайнерки Джессики Маккормик в разделе обручальных.

Теперь источники TMZ говорят, что Холланд встал на колено и сделал возлюбленной предложение в последнюю неделю декабря, когда пара встречала Новый год наедине в США. Актеры не стали делать из этого большую церемонию, в этот момент рядом с ними не было даже семьи.

В то же время помолвка не означает скорую свадьбу, отмечает издание. В ближайшее время Холланд и Зендая должны присоединиться к Роберту Паттинсону, Мэтту Деймону и Энн Хэтэуэй на съемках адаптации древнегреческой поэмы «Одиссея», которую ставит режиссер Кристофер Нолан. По словам Холланда, даже он пока не знаком с подробностями сценария картины.