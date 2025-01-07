«Не важно, какие у тебя убеждения»: вышел тизер второго сезона «Одних из нас»

Американский телеканал HBO представил тизер продолжения сериала «Одни из нас». Проект появится в эфире в апреле.
Минутный ролик не только обещает новые приключения Джоэла и Элли, но и представляет новых персонажей. В частности, мы наблюдаем за танцем подруг Элли и Дины, а также знакомимся с солдатом Эбби, которой предстоит сыграть ключевую роль в новом сезоне. Кроме того, авторы показали антагониста Айзека Диксона и кадры нападения армии зомби на поселение с участием пугающего Крысиного Короля.
«Не важно, какие у тебя убеждения. Кое‑что нельзя совершать никогда», — говорит зрителям голос Эбби.
К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. Кроме того, к сериалу присоединились Кейтлин Девер («Красивый мальчик»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Джеффри Райт («Бэтмен»).
Шоураннером второго сезона вновь стал Крейг Мазин («Чернобыль»).
Премьера «Одних из нас» состоится в апреле. Таким образом, в эфире сериал появится сразу после релиза всех серий третьего сезона «Белого лотоса», 10 серий которого начнут выходить 16 февраля.