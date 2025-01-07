«Не важно, какие у тебя убеждения»: вышел тизер второго сезона «Одних из нас»

Минутный ролик не только обещает новые приключения Джоэла и Элли, но и представляет новых персонажей. В частности, мы наблюдаем за танцем подруг Элли и Дины, а также знакомимся с солдатом Эбби, которой предстоит сыграть ключевую роль в новом сезоне. Кроме того, авторы показали антагониста Айзека Диксона и кадры нападения армии зомби на поселение с участием пугающего Крысиного Короля.