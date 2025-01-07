«Не важно, какие у тебя убеждения»: вышел тизер второго сезона «Одних из нас»

Вчера / 08:57
«Эмилия Перес», «Сегун» и «Бруталист»: кто выиграл «Золотой глобус» 2025 года
Сегодня / 13:30
Король Дании изменил флаг страны после слов Трампа о Гренландии
Сегодня / 13:15
«Невообразимая трагедия»: Обри Плаза отреагировала на смерть мужа
Сегодня / 11:48
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оформили развод
Сегодня / 10:06
Новую образовательную систему введут в российских университетах к сентябрю 2026 года
Сегодня / 09:29
Sony снимет фильмы по Horizon Zero Dawn и Helldivers, а также аниме по Ghost of Tsusima
Сегодня / 08:49
TMZ: Том Холланд и Зендая помолвлены
Обновлено вчера в 19:57
В Грузии вооруженные люди убили россиянина и похитили его жену. Полиция поймала подозреваемых
Вчера / 19:45
Джастин Трюдо объявил об отставке с поста премьера Канады
Вчера / 18:07
ИИ-сотрудники могут пополнить штат технологических компаний уже в 2025 году
Вчера / 17:46
Папа римский Франциск призвал монахинь не ходить с «кислыми минами» и не сплетничать
Вчера / 16:26
Сценарий второго сезона «Сегуна» почти готов
Вчера / 16:16
Умер Майк Райндер, один из главных разоблачителей «Сайентологии»
Вчера / 15:53
Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в получении незаконного финансирования от Каддафи
Вчера / 15:37
Почти 40 миллионов человек могут умереть от супербактерий в течение следующих 25 лет
Вчера / 13:52
США накрыл сильнейший за 10 лет снежный шторм
Вчера / 13:18
Полиции Южной Кореи передали ордер на арест президента Юн Сок Еля
Вчера / 11:15
Фильмы о Короле Льве собрали 3 млрд долларов в кино, трилогия «Соник в кино» — 1 млрд
Вчера / 10:07
Деми Мур — о «Золотом глобусе»: «30 лет назад продюсер сказал, что моя игра „сгодится под попкорн“»
Вчера / 09:03
Big Baby Tape не может уехать из ОАЭ — на него завели дело
5 января / 23:08
Сборы якутского кино стали рекордными в 2024 году
5 января / 18:59
Из дома британской художницы украли скульптуру стоимостью 75 тысяч долларов
5 января / 18:07
Не менее 32 дельфинов погибли из‑за разлива мазута в Черном море
5 января / 17:46
Умер соул-певец Брентон Вуд, автор «The Oogum Boogum Song»
5 января / 17:28
Бретт Рэтнер снимет документальный фильм о Мелании Трамп
5 января / 16:47
Кай Сенат считает, что вести стримы легче, чем ходить на обычную работу
5 января / 15:49
Карикатуристка The Washington Post уволилась после запрета публикации рисунка с Джеффом Безосом
5 января / 15:45
В Калужском драмтеатре ответили на критику современной версии «Щелкунчика»: «Езжайте в Большой»
5 января / 14:54
Адвокат Джастина Бальдони подтвердил встречный иск против Блейк Лайвли
5 января / 13:39
В Токио огромного тунца продали за 1,3 миллиона долларов
5 января / 13:23
Сериал «Франшиза» отменили после первого сезона
5 января / 13:00
Умер Джефф Баэна, инди-режиссер и муж Обри Плазы
5 января / 12:50
SZA хочет записать альбомы со «спокойной детской музыкой» и стать фермершей
5 января / 11:57
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в РФ
5 января / 10:50
В США умер ослик Перри, ставший прообразом для Осла из «Шрека»

«Не важно, какие у тебя убеждения»: вышел тизер второго сезона «Одних из нас»

Сегодня в 08:29
Фото: HBO

Американский телеканал HBO представил тизер продолжения сериала «Одни из нас». Проект появится в эфире в апреле.

Минутный ролик не только обещает новые приключения Джоэла и Элли, но и представляет новых персонажей. В частности, мы наблюдаем за танцем подруг Элли и Дины, а также знакомимся с солдатом Эбби, которой предстоит сыграть ключевую роль в новом сезоне. Кроме того, авторы показали антагониста Айзека Диксона и кадры нападения армии зомби на поселение с участием пугающего Крысиного Короля.

«Не важно, какие у тебя убеждения. Кое‑что нельзя совершать никогда», — говорит зрителям голос Эбби.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. Кроме того, к сериалу присоединились Кейтлин Девер («Красивый мальчик»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Джеффри Райт («Бэтмен»).

Шоураннером второго сезона вновь стал Крейг Мазин («Чернобыль»).

Премьера «Одних из нас» состоится в апреле. Таким образом, в эфире сериал появится сразу после релиза всех серий третьего сезона «Белого лотоса», 10 серий которого начнут выходить 16 февраля.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами