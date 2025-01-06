Джастин Трюдо объявил об отставке с поста премьера Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул пост главы правящей Либеральной партии. Он заявил, что уйдет в отставку с должности премьера, когда партия выберет нового лидера. Об этом сообщил Reuters.

«Я намерен уйти в отставку с постов лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе эффективного, общенационального, конкурентного процесса», — заявил 53-летний политик во время своего обращения из резиденции Rideau Cottage в Оттаве.

«Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутренние бои, то я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах», — подчеркнул Трюдо.

По данным Reuters, работа парламента будет приостановлена до 24 марта.