Россиянин пропал без вести после нападения на него и его жену в Грузии

Нападение произошло в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди-Джвари. По данным Mash, Виктор С. и его девушка Алина ехали по дороге в Тетнульди. В это время их обогнала белая машина «Субару» с местными номерами, а затем перегородила проезд.

Один из ее пассажиров попросил у Виктора насос, после чего двое мужчин вышли из автомобиля и начали приставать к Алине. Нападавшие выстрелили в Виктора, а затем, по словам его жены, положили его в багажник и увезли в неизвестном направлении. С тех пор россиянин числится пропавшим.