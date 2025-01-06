Россиянин пропал без вести после нападения на него и его жену в Грузии

Супружеская пара из России подверглась вооруженному нападению в Грузии. Мужчина пропал без вести. Об этом сообщил грузинский Первый канал.
Нападение произошло в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди-Джвари. По данным Mash, Виктор С. и его девушка Алина ехали по дороге в Тетнульди. В это время их обогнала белая машина «Субару» с местными номерами, а затем перегородила проезд.
Один из ее пассажиров попросил у Виктора насос, после чего двое мужчин вышли из автомобиля и начали приставать к Алине. Нападавшие выстрелили в Виктора, а затем, по словам его жены, положили его в багажник и увезли в неизвестном направлении. С тех пор россиянин числится пропавшим.
Mash пишет, что Алину преступники выкинули из своей машины посреди дороги. Спустя сутки полиция Грузии обнаружила автомобиль Виктора, а также пустую «Субару», в которой были найдены следы крови.
По информации МВД Грузии, расследование ведется по статьям, связанным с разбойным нападением, грабежом и незаконным оборотом оружия. Параллельно продолжаются поиски Виктора.