ИИ-сотрудники могут пополнить штат технологических компаний уже в 2025 году

Первые агенты искусственного интеллекта могут начать работать на крупные технологические организации уже в этом году. Об этом рассказал руководитель OpenAI Сэм Альтман.

По его словам, компании, занимающиеся разработкой ИИ, стремятся найти способы получения прибыли от значительных инвестиций в эту технологию. Например, Microsoft, крупнейший спонсор компании, стоящей за ChatGPT, уже объявила о внедрении агентов ИИ, а консалтинговая фирма McKinsey стала одним из первых последователей тренда.

«Мы считаем, что в 2025 году мы можем увидеть, как первые агенты ИИ „присоединятся к рабочей силе“ и существенно изменят производительность компаний», — написал Альтман в блоге.

По сообщениям, OpenAI планирует запустить ИИ-агента под кодовым названием «Оператор» в этом месяце. Ранее Microsoft анонсировала свой продукт Copilot Studio, а конкурирующая компания Anthropic выпустила модель ИИ Claude 3.5 Sonnet, которая может выполнять задачи на компьютере, например двигать курсором мыши и набирать текст.

McKinsey создает агента, который будет обрабатывать запросы новых клиентов, планируя последующие встречи. По прогнозам консалтинговой компании, к 2030 году в экономике США может быть автоматизировано до 30% рабочих часов.

Bloomberg сообщает, что «Оператор» будет использовать компьютер для выполнения действий от имени пользователя, таких как написание кода или бронирование путешествий.