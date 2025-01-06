Папа римский Франциск призвал монахинь не ходить с «кислыми минами» и не сплетничать

Папа римский Франциск призвал монахинь из Союза миссионеров Святой Екатерины Сиенской «дистанцироваться» от сплетен и не ходить с «кислыми минами», пишет Daily Mail.

«Сплетни убивают, сплетни отравляют. Пожалуйста, никаких сплетен среди вас, никаких. И просить об этом женщину — это героизм, но давайте, давайте двигаться вперед, и никаких сплетен», — сказал он в одной из своих отрывистых речей.

«Это не то, что помогает привлечь людей. Кислота противна, а монахини с кислыми лицами — давайте даже не будем об этом говорить», — добавил он.

Папа Франциск, возглавивший католическую церковь в 2013 году, также призвал монахинь не общаться с дьяволом. «Господь показал нам, что он говорил со всеми, кроме… одного человека, с которым Господь никогда не говорил: дьявола», — заявил понтифик.

«Пожалуйста, говорите со всеми, кроме дьявола. Дьявол входит в общество, он видит ревность, все то, что принадлежит всем людям, не только женщинам, всем, вот куда идет дьявол. Никакого диалога с дьяволом, понятно? Мы не разговариваем с дьяволом», — добавил он.