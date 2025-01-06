Сценарий второго сезона «Сегуна» почти готов

Сценарий продолжения хитового сериала «Сегун» близок к завершению. Об этом шоураннеры проекта Рейчел Кондо и Джастин Маркс рассказали Variety на прошедшей церемонии вручения «Золотых глобусов».
«Пока проект находится в работе. Мы прикладываем все усилия и не сдаемся. Не знаю, что еще мне можно рассказать», — поделилась Кондо.
«До окончания работы сценарной комнаты осталось шесть недель», — добавил Маркс.
В воскресенье команда «Сегуна» заработала сразу четыре «глобуса». Сериал был назван жюри премии лучшим среди драматических, а Хироюки Санада, Анна Саваи и Таданобу Асано получили награды в актерских номинациях.
В сентябре историческая драма о междоусобной войне в Японии установила рекорд премии «Эмми» — она выиграла сразу 18 наград.
Сериал адаптировал одноименный роман Джеймса Клавелла, основанный на истории прихода к власти клана Токугава, и оригинальный материал был воплощен на экране целиком в 10 сериях. Когда он стал самой просматриваемым проектом телеканала FX, боссы заказали сразу два сезона продолжения. Теперь Маркс и Кондо занимаются их созданием с одобрения семьи писателя, умершего в 1994 году.
Ожидается, что исполнитель главной роли Хироюки Санада вернется и в новых сезонах.