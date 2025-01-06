Сценарий второго сезона «Сегуна» почти готов

Сценарий продолжения хитового сериала «Сегун» близок к завершению. Об этом шоураннеры проекта Рейчел Кондо и Джастин Маркс рассказали Variety на прошедшей церемонии вручения «Золотых глобусов».

«Пока проект находится в работе. Мы прикладываем все усилия и не сдаемся. Не знаю, что еще мне можно рассказать», — поделилась Кондо.