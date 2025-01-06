Умер Майк Райндер, один из главных разоблачителей Саентологии

В возрасте 69 лет скончался Майк Райндер, бывший старший саентолог, который разоблачал организацию в подкасте и сериале «Лиа Ремини: Саентология и последствия», пишет The Hollywood Reporter.
«Это последнее сообщение на этом сайте. Я покинул этот мир в соответствии с непреложным законом, согласно которому в жизни есть только две неизбежности: смерть и налоги. Единственное, о чем я действительно сожалею, — это то, что мне не удалось добиться того, о чем я говорил, — положить конец жестокому обращению с людьми в Саентологии», — написал он в последнем сообщении, опубликованном в его личном блоге.
Райндер родился 10 апреля 1955 года в Аделаиде, Австралия. Родители Райндера присоединились к Саентологии, когда он был ребенком, и он вырос в организации. В 18 лет он вступил в «Морскую организацию» — старший уровень саентологов.
Позднее он был назначен исполнительным директором Управления по особым делам, фактически став главным представителем Саентологии в СМИ, а также, по его собственному признанию, главным специалистом по клеветническим кампаниям и запугиванию журналистов, бывших членов и критиков Саентологии.
Райндер возглавлял Управление по особым делам в течение 25 лет, пока не был уволен в 2005 году. Позже он связался с актрисой Лией Ремини, которая покинула Саентологию в 2013 году. Вместе они сняли документальный сериал-расследование «Лия Ремини: Саентология и последствия», который впервые вышел в эфир в ноябре 2016 года.
Шоу получило «Эмми» в номинации «Лучший документальный сериал или отдельная серия». В 2020 году Ремини и Райндер создали подкаст по мотивам сериала.