Умер Майк Райндер, один из главных разоблачителей Саентологии

«Это последнее сообщение на этом сайте. Я покинул этот мир в соответствии с непреложным законом, согласно которому в жизни есть только две неизбежности: смерть и налоги. Единственное, о чем я действительно сожалею, — это то, что мне не удалось добиться того, о чем я говорил, — положить конец жестокому обращению с людьми в Саентологии», — написал он в последнем сообщении, опубликованном в его личном блоге.