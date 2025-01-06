Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в получении незаконного финансирования от Каддафи

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о крупнейшем в современной истории Франции скандале с политическим финансированием, пишет The Guardian.

Бывшего главу государства обвиняют в получении миллионов евро в качестве незаконного финансирования избирательной кампании от режима покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

В историческом судебном процессе над бывшим президентом Франции, фигурируют еще 12 человек, включая трех бывших министров правительства. Их обвиняют в преступном сговоре с целью получения средств от иностранного диктатора в огромных масштабах.

После 10-летнего антикоррупционного расследования суд рассмотрит доказательства «коррупционного пакта», заключенного между Саркози и ливийским режимом. По версии следтсвия, посредники доставляли чемоданы с наличными в здания министерств в Париже для незаконного финансирования победоносной президентской кампании Саркози в 2007 году.

Суд также рассмотрит вопрос о том, требовал ли ливийский режим дипломатических, юридических и деловых услуг в обмен на финансирование президентской кампании Саркози.

Одна из таких просьб якобы касалась Абдуллы аль-Сенусси, главы шпионской службы Каддафи и его исполнителя. Сенусси был заочно приговорен французским судом к пожизненному заключению в 1999 году за его роль во взрыве пассажирского самолета UTA над Нигером в 1989 году, в результате которого погибли 170 человек. Суд узнает, как ливийский режим якобы обращался к окружению Саркози с просьбой найти способ отменить международный ордер Франции на арест Сенусси.

Саркози, который был президентом с 2007 по 2012 год, отрицает все правонарушения в этом деле.

В ходе трехмесячного судебного разбирательства будут выяснены сложные отношения Саркози с Каддафи.