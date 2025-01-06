Почти 40 миллионов человек могут умереть от супербактерий в течение следующих 25 лет

Почти 40 млн человек могут погибнуть из‑за устойчивости супербактерий к антибиотикам в течение следующих 25 лет. Такой прогноз дала бывший главный санитарный врач Англии Салли Дэвис, передает The Guardian.

По ее словам, человечество стоит перед лицом растущей чрезвычайной ситуации с антибиотиками, которая может иметь разрушительные последствия для мужчин, женщин и детей во всем мире.

Дэвис считает, что существует реальная опасность того, что рутинные процедуры — от операций до родов — могут нести в себе широкомасштабный риск для жизни из‑за распространения бактерий, обладающих устойчивостью к противомикробным препаратам (AMR).

«Ежегодно из‑за распространения устойчивости микроорганизмов умирает около миллиона человек, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — сказала она. По оценкам, к 2050 году уровень смертности от AMR удвоится. В особой группе риска находятся пожилые люди.

«Последние данные свидетельствуют о снижении заболеваемости AMR среди детей младше пяти лет. Это хорошая новость. Но среди людей старше 70 лет уровень смертности вырос на 80% с 1990 года, и это очень тревожно», — пояснила экспертка.

По мере старения населения все больше людей живут с хроническими заболеваниями, что делает их более уязвимыми для АМР. Перед лицом этих угроз врачи стараются максимально ограничить назначение антибиотиков, а пациенты вынуждены проходить полный курс лечения.

Однако неправильное использование антибиотиков врачами не единственный путь распространения устойчивости. Еще одной серьезной проблемой специалисты считают употребление антибиотиков рогатым скотом.

«Мы, по сути, пичкаем антибиотиками коров, кур и овец в качестве дешевой альтернативы, чтобы дать им стимуляторы роста или профилактические средства для предотвращения распространения болезней, — говорит Дэвис. — Такие действия помогают микробам эволюционировать, и они развивают способность противостоять антибиотикам, а устойчивость к ним распространяется по всему миру».