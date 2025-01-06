США накрыл сильнейший за 10 лет снежный шторм

В воскресенье более 10 штатов США накрыл снежный шторм, который называют «сильнейшим за последние 10 лет», передает CNN.

Более 60 миллионов американцев получили штормовые предупреждения. Не менее 1700 авиарейсов уже отменили из‑за непогоды.

«По прогнозам, шторм затронет более дюжины штатов», — рассказал метеоролог AccuWeather Брэндон Бакингем. По его словам, высота снежного покрова в некоторых районах может превысить 6 дюймов, и «ожидается, что в таких местах, как Канзас-Сити, Сент-Луис, Индианаполис и Цинциннати, движение будет затруднено».