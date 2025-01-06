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США накрыл сильнейший за 10 лет снежный шторм

Сегодня в 13:52
Фото: Kaiyu Wu/Unsplash

В воскресенье более 10 штатов США накрыл снежный шторм, который называют «сильнейшим за последние 10 лет», передает CNN.

Более 60 миллионов американцев получили штормовые предупреждения. Не менее 1700 авиарейсов уже отменили из‑за непогоды.

«По прогнозам, шторм затронет более дюжины штатов», — рассказал метеоролог AccuWeather Брэндон Бакингем. По его словам, высота снежного покрова в некоторых районах может превысить 6 дюймов, и «ожидается, что в таких местах, как Канзас-Сити, Сент-Луис, Индианаполис и Цинциннати, движение будет затруднено».

Губернаторы нескольких штатов, включая Арканзас, Кентукки, Западную Вирджинию и Вирджинию, объявили чрезвычайное положение. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение в семи округах, а губернатор Канзаса Лора Келли — стихийное бедствие.

Метеорологи ожидают, что шторм побьет рекорды прошлых лет по количеству осадков и закончится в понедельник вечером.

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