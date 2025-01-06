Полиции Южной Кореи передали ордер на арест президента Юн Сок Еля

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) Южной Кореи обратилось к полиции с просьбой применения ордера на арест президента Юн Сок Еля по делу о мятеже. Об этом сообщил Associated Press.
«Этой ночью антикоррупционное управление передало Национальному управлению расследований применение ордера на арест подозреваемого [по фамилии] Юн», — рассказали в управлении.
Ордер на арест президента выдали по заявлению антикоррупционного управления 31 декабря. Срок действия документа — неделя. Ранее предполагалось, что управление может подать заявление на новый ордер или попытаться продлить нынешний.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Он обосновал решение тем, что оппозиционные партии пользуются парламентским процессом, чтобы ввергнуть страну в кризис.
Уже спустя три часа парламентарии прорвались в здание сквозь оцепление военных и проголосовали за отмену особого режима. Через несколько дней Ель принес согражданам извинения. В телеобращении он пообещал «больше не предпринимать подобных шагов».