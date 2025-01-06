Полиции Южной Кореи передали ордер на арест президента Юн Сок Еля

Сегодня / 08:57
«Эмилия Перес», «Сегун» и «Бруталист»: кто выиграл «Золотой глобус» 2025 года
Сегодня / 16:16
Умер Майк Райндер, один из главных разоблачителей Саентологии
Сегодня / 15:53
Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в получении незаконного финансирования от Каддафи
Сегодня / 15:37
Почти 40 миллионов человек могут умереть от супербактерий в течение следующих 25 лет
Сегодня / 13:52
США накрыл сильнейший за 10 лет снежный шторм
Сегодня / 11:15
Фильмы о Короле Льве собрали 3 млрд долларов в кино, трилогия «Соник в кино» — 1 млрд
Сегодня / 10:07
Деми Мур — о «Золотом глобусе»: «30 лет назад продюсер сказал, что моя игра „сгодится под попкорн“»
Сегодня / 09:03
Big Baby Tape не может уехать из ОАЭ — на него завели дело
Вчера / 23:08
Сборы якутского кино стали рекордными в 2024 году
Вчера / 18:59
Из дома британской художницы украли скульптуру стоимостью 75 тысяч долларов
Вчера / 18:07
Не менее 32 дельфинов погибли из‑за разлива мазута в Черном море
Вчера / 17:46
Умер соул-певец Брентон Вуд, автор «The Oogum Boogum Song»
Вчера / 17:28
Бретт Рэтнер снимет документальный фильм о Мелании Трамп
Вчера / 16:47
Кай Сенат считает, что вести стримы легче, чем ходить на обычную работу
Вчера / 15:49
Карикатуристка The Washington Post уволилась после запрета публикации рисунка с Джеффом Безосом
Вчера / 15:45
В Калужском драмтеатре ответили на критику современной версии «Щелкунчика»: «Езжайте в Большой»
Вчера / 14:54
Адвокат Джастина Бальдони подтвердил встречный иск против Блейк Лайвли
Вчера / 13:39
В Токио огромного тунца продали за 1,3 миллиона долларов
Вчера / 13:23
Сериал «Франшиза» отменили после первого сезона
Вчера / 13:00
Умер Джефф Баэна, инди-режиссер и муж Обри Плазы
Вчера / 12:50
SZA хочет записать альбомы со «спокойной детской музыкой» и стать фермершей
Вчера / 11:57
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в РФ
Вчера / 10:50
В США умер ослик Перри, ставший прообразом для Осла из «Шрека»
Вчера / 09:25
Джейк Ллойд, сыгравший юного Энакина Скайуокера в «Скрытой угрозе», рассказал о своем диагнозе
4 января / 20:40
Дональд Трамп собрал рекордные 200 млн долларов пожертвований на свою инаугурацию
4 января / 19:45
Джо Байден наградил Боно, Дензела Вашингтона и Лионеля Месси медалью Свободы
4 января / 17:51
Испания отменит «золотые визы»
4 января / 16:55
Зендая получила «ужасный тепловой удар» на съемках фильма «Дюна: Часть вторая»
4 января / 16:40
Getty Images обсуждает слияние с фотобанком Shutterstock
4 января / 16:04
Президент Чили стал первым латиноамериканским лидером, посетившим Южный полюс
4 января / 15:50
Meta* удалила собственные ИИ-профили в инстаграме* и фейсбуке* после резонанса в соцсетях
4 января / 15:16
Collider назвал 10 самых ожидаемых аниме-проектов, которые выйдут в 2025 году
4 января / 14:41
«Я исчезну с лица земли»: Том Холланд пообещал уйти из кино, когда станет отцом
4 января / 13:58
Киран Калкин признался, что однажды подсунул Марку Руффало настоящий косяк вместо реквизита
4 января / 13:39
Инаугурация президента США впервые пройдет с приспущенными флагами после смерти Джимми Картера

Полиции Южной Кореи передали ордер на арест президента Юн Сок Еля

Сегодня в 13:18
Фото: Офис президента Южной Кореи

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) Южной Кореи обратилось к полиции с просьбой применения ордера на арест президента Юн Сок Еля по делу о мятеже. Об этом сообщил Associated Press.

«Этой ночью антикоррупционное управление передало Национальному управлению расследований применение ордера на арест подозреваемого [по фамилии] Юн», — рассказали в управлении.

Ордер на арест президента выдали по заявлению антикоррупционного управления 31 декабря. Срок действия документа — неделя. Ранее предполагалось, что управление может подать заявление на новый ордер или попытаться продлить нынешний.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Он обосновал решение тем, что оппозиционные партии пользуются парламентским процессом, чтобы ввергнуть страну в кризис.

Уже спустя три часа парламентарии прорвались в здание сквозь оцепление военных и проголосовали за отмену особого режима. Через несколько дней Ель принес согражданам извинения. В телеобращении он пообещал «больше не предпринимать подобных шагов».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами