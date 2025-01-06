Франшиза «Король Лев» собрала в кино больше 3 млрд долларов. Внимание на это обратил пользователь Reddit.

Вышедший в прокат в декабре «Муфаса: Король Лев» в минувшие выходные довел общие сборы до 476 млн долларов, пишет Variety. Оригинальный мультфильм заработал в кинотеатрах 968 млн долларов в 1994 году, а его адаптация в 2019 году принесла в кинотеатры 1,6 млрд.

Впрочем, несмотря на релиз в новогодние праздники, сборы «Муфасы» пока не покрыли производственные расходы. Стоимость приквела о приходе отца Симбы к власти в саванне превысила 200 млн долларов без учета расходов на маркетинг, а около половины выручки кинотеатры оставляют себе.

Тем временем мировая касса «Соника в кино 3» превысила 336 млн долларов. Это немногим меньше сборов второго фильма (405 млн долларов) и чуть больше выручки первой части (319 млн долларов). Это означает, что в сумме франшиза о высокоскоростном ежике и докторе Роботнике в исполнении Джима Керри принесла в кинотеатры больше 1 млрд долларов. В студии Paramount Pictures уже назвали картины «неудержимой культурной силой с безграничным потенциалом».

Мультфильм Disney «Моана 2» также находится в нескольких шагах от миллиардных сборов. На минувших выходных его касса выросла до 960 млн долларов.