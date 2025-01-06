Деми Мур не верила, что ее актерскую игру когда‑нибудь оценят престижной премией. Об этом она рассказала со сцены на церемонии вручения «Золотых глобусов», ее слова приводит Variety.

Артистка выиграла награду лучшей актрисе в мюзикле или комедии за роль в хорроре «Субстанция» Коралин Фаржа. Это ее первая статуэтка за 45 лет карьеры.

«Я совсем не ожидала победы. Сейчас я просто в шоке. Я работаю на сцене больше 45 лет и в первый раз что‑то выигрываю. Это так трогательно, я так благодарна жюри», — сказала Мур.

«30 лет назад продюсер сказал мне, что моя игра „сгодится под попкорн“. Тогда я смирилась и приняла, что не получу никаких премий. Что буду сниматься в кино, даже успешных картинах, и заработаю много денег, но мой талант никогда не оценят. Эта мысль настолько глубоко засела во мне, что я даже задумалась о конце карьеры. Думала, что уже не сделаю ничего значимого», — поделилась звезда «Субстанции».

«И вдруг ко мне попал этот волшебный, смелый, отважный, непредсказуемый, совершенно безумный сценарий под названием „Субстанция“. Так Вселенная намекнула, что мне рано сдаваться», — добавила она.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут в соцсетях поделилась реакцией семьи на победу матери. Ее статуэтку родные встретили радостным криком.

Кроме того, Мур вместе с напарницей по «Субстанции» Маргарет Куолли обыграли сюжет фильма во время вручения награды лучшему актеру в драме. Между актрисами случилось недопонимание, кто должен выйти на сцену и отдать статуэтку Эдриену Броуди.