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Big Baby Tape не может уехать из ОАЭ — на него завели дело

Сегодня в 09:03
Фото: из соцсетей Big Baby Tape

На Big Baby Tape завели дело в ОАЭ. Об этом рэпер написал в инстаграме*.

5 января артисту исполнилось 25 лет. Судя по фото, Новый Год и день рождения он встретил в Дубае наедине с подругой и без других близких людей.

«На меня завели дело в Дубае, и я вынужден сидеть тут взаперти и праздновать без друзей нг и др», — сообщил артист подписчикам.

«Пожелайте мне побыстрее вернуться домой. Всех обнял». — добавил он.

Тейп не уточнил, уголовное или административное дело стало причиной задержало его в другой стране и что именно привлекло внимание местных правоохранительных органов.

В ноябре рэпер стал первым российским музыкантом, выступившим на фестивале серии Rolling Loud. Ранее наши соотечественники не появлялись на этих крупных мировых площадках.

«Ставим Москву на карту. Делаем это больше с каждым годом», — отметил событие рэпер.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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