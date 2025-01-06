На Big Baby Tape завели дело в ОАЭ. Об этом рэпер написал в инстаграме*.
5 января артисту исполнилось 25 лет. Судя по фото, Новый Год и день рождения он встретил в Дубае наедине с подругой и без других близких людей.
«На меня завели дело в Дубае, и я вынужден сидеть тут взаперти и праздновать без друзей нг и др», — сообщил артист подписчикам.
«Пожелайте мне побыстрее вернуться домой. Всех обнял». — добавил он.
Тейп не уточнил, уголовное или административное дело стало причиной задержало его в другой стране и что именно привлекло внимание местных правоохранительных органов.
В ноябре рэпер стал первым российским музыкантом, выступившим на фестивале серии Rolling Loud. Ранее наши соотечественники не появлялись на этих крупных мировых площадках.
«Ставим Москву на карту. Делаем это больше с каждым годом», — отметил событие рэпер.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.