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«Эмилия Перес», «Сегун» и «Бруталист»: кто выиграл «Золотой глобус» 2025 года

Сегодня в 08:57
Кадр: Netflix

В Беверли-Хиллс прошла 82 церемония вручения премии «Золотой глобус». Больше всего наград унесли домой авторы «Эмилии Перес» и «Сегуна».

«Эмилия Перес» была представлена сразу в 8 номинациях. В итоге фильму отдали четыре награды, включая «Глобусы» за лучший мюзикл, лучший иностранный фильм и лучшую песню, а Зои Салдана взяла награду за лучшую роль второго плана.

Еще тремя статуэтками отметили «Бруталиста». Его назвали лучшей драмой 2024 года, Эдриен Броуди и Брэди Корбет были выбраны лучшим актером и режиссером соответственно.

Юре Борисову не досталось награды лучшему актеру второго плана в комедии. Ее забрал Киеран Калкин из «Настоящей боли».

Среди сериалов чаще других выделяли «Сегуна». Японская историческая драма была названа лучшей в своей категории, награды также забрали Хироюки Санада, Анна Саваи и Таданобу Асано. По две статуэтки у комедии «Хитрости» и «Олененка».

Лучший фильм — драма

  • «Бруталист» (A24)
  • «Боб Дилан: Никому не известный» (Searchlight Pictures)
  • «Конклав» (Focus Features)
  • «Дюна: Часть вторая» (Warner Bros. Pictures)
  • «Мальчишки из „Никеля“» (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
  • «5 сентября» (Paramount Pictures)

Лучший фильм — мюзикл или комедия

  • «Анора» (NEON)
  • «Претенденты» (Amazon MGM Studios)
  • «Эмилия Перес» (Netflix)
  • «Настоящая боль» (Searchlight Pictures)
  • «Субстанция» (MUBI)
  • «Злая» (Universal Pictures)

Лучший анимационный фильм

  • «Поток» (Sideshow / Janus Films)
  • «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Мемуары улитки» (IFC Films)
  • «Моана 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (Netflix)
  • «Дикий робот» (Universal Pictures)

Выдающиеся достижения в кинематографии и прокате

  • «Чужой: Ромул» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Битлджус Битлджус» (Warner Bros. Pictures)
  • «Дэдпул и Росомаха» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Гладиатор 2» (Paramount Pictures)
  • «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • «Смерчи» (Universal Pictures)
  • «Злая» (Universal Pictures)
  • «Дикий робот» (Universal Pictures)

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Всё, что нам кажется светом» (Sideshow / Janus Films) — США / Франция / Индия
  • «Эмилия Перес» (Netflix) — Франция
  • «Девушка с иглой» (MUBI) — Польша / Швеция / Дания
  • «Я всё ещё здесь» (Sony Pictures Classics) — Бразилия
  • «Семя священного инжира» (NEON) — США / Германия
  • «Горная невеста» (Sideshow / Janus Films) — Италия

Лучшая женская роль в драме

  • Памела Андерсон («Шоугерл»)
  • Анджелина Джоли («Мария»)
  • Николь Кидман («Плохая девочка »)
  • Тильда Суинтон («Комната по соседству»)
  • Фернанда Торрес («Я всё ещё здесь»)
  • Кейт Уинслет («Ли»)

Лучшая мужская роль в драме

  • Эдриен Броуди («Бруталист»)
  • Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
  • Дэниел Крейг («Квир»)
  • Колман Доминго («Пение»)
  • Ральф Файнс («Конклав»)
  • Себастиан Стэн («Ученик»)

Лучшая женская роль в мюзикле или комедии

  • Эми Адамс («Ночная сучка»)
  • Синтия Эриво («Злая»)
  • Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)
  • Майки Мэдисон («Анора»)
  • Деми Мур («Субстанция»)
  • Зендея («Претенденты»)

Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии

  • Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
  • Хью Грант («Еретик»)
  • Габриэль ЛаБелль («Шоу субботним вечером»)
  • Джесси Племонс («Виды доброты»)
  • Глен Пауэлл («Я не киллер»)
  • Себастиан Стэн («Другой человек»)

Лучшая женская роль второго плана в любом фильме

  • Селена Гомес («Эмилия Перес»)
  • Ариана Гранде («Злая»)
  • Фелисити Джонс («Бруталист»)
  • Маргарет Куэлли («Субстанция»)
  • Изабелла Росселлини («Конклав»)
  • Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучшая мужская роль второго плана в любом фильме

  • Юра Борисов («Анора»)
  • Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
  • Гай Пирс («Бруталист»)
  • Джереми Стронг («Ученик»)
  • Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»)

Лучший режиссёр — фильм

  • Жак Одиар («Эмилия Перес»)
  • Шон Бейкер («Анора»)
  • Эдвард Бергер («Конклав»)
  • Брэди Корбет («Бруталист»)
  • Корали Фаржа («Субстанция»)
  • Паял Кападиа («Всё, что нам кажется светом»)

Лучший сценарий — фильм

  • Жак Одиар («Эмилия Перес»)
  • Шон Бейкер («Анора»)
  • Брэди Корбет, Мона Фастволд («Бруталист»)
  • Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
  • Корали Фаржа («Субстанция»)
  • Питер Строхан («Конклав»)

Лучший оригинальный саундтрек — фильм

  • Фолькер Бертельманн («Конклав»)
  • Дэниел Блумберг («Бруталист»)
  • Крис Бауэрс («Дикий робот»)
  • Клеман Дюколь, Камиль («Эмилия Перес»)
  • Трент Резнор, Аттикус Росс («Претенденты»)
  • Ханс Циммер («Дюна: Часть вторая»)

Лучшая оригинальная песня — фильм

  • «Beautiful That Way» — «Шоугерл». Музыка и слова: Эндрю Уайатт, Майли Сайрус, Ликке Закриссон
  • «Compress / Repress» — «Претенденты». Музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс, Лука Гуаданьино
  • «El Mal» — «Эмилия Перес». Музыка и слова: Клеман Дюколь, Камиль, Жак Одиар
  • «Forbidden Road» — «Быть лучше: История Робби Уильямса». Музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер, Саша Скарбек
  • «Kiss the Sky» — «Дикий робот». Музыка и слова: Делейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак, Али Тампоси
  • «Mi Camino» — «Эмилия Перес». Музыка и слова: Клеман Дюколь, Камиль

Лучший драматический телесериал

  • «День шакала» (Peacock)
  • «Дипломатка» (Netflix)
  • «Мистер и миссис Смит» (Prime Video)
  • «Сёгун» (FX/Hulu)
  • «Медленные лошади» (Apple TV+)
  • «Игра в кальмара» (Netflix)

Лучший телесериал — мюзикл или комедия

  • «Начальная школа Эбботт» (ABC)
  • «Медведь» (FX/Hulu)
  • «Джентльмены» (Netflix)
  • «Хитрости» (HBO | Max)
  • «Никто этого не хочет» (Netflix)
  • «Убийства в одном здании» (Hulu)

Лучший мини-сериал, сериал-антология или телефильм

  • «Оленёнок» (Netflix)
  • «Все совпадения неслучайны» (Apple TV+)
  • «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (Netflix)
  • «Пингвин» (HBO | Max)
  • «Рипли» (Netflix)
  • «Настоящий детектив: Страна ночи» (HBO | Max)

Лучшая женская роль в драматическом телесериале

  • Кэти Бейтс («Мэтлок»)
  • Эмма Д’Арси («Дом Дракона»)
  • Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
  • Кира Найтли («Черные голуби»)
  • Кери Рассел («Дипломатка»)
  • Анна Саваи («Сёгун»)

Лучшая мужская роль в драматическом телесериале

  • Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
  • Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»)
  • Эдди Редмэйн («День шакала»)
  • Хироюки Санада («Сёгун»)
  • Билли Боб Торнтон («Землевладелец»)

Лучшая женская роль в телесериале — мюзикл или комедия

  • Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
  • Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
  • Айо Эдебири («Медведь»)
  • Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
  • Кэтрин Хан («Это всё Агата»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)

Лучшая мужская роль в телесериале — мюзикл или комедия

  • Адам Броди («Никому это не нужно»)
  • Тед Дэнсон («Человек внутри»)
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
  • Джейсон Сигел («Терапия»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме

  • Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
  • Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)
  • Кристин Милиоти («Пингвин»)
  • София Вергара («Гризельда»)
  • Наоми Уоттс («Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“»)
  • Кейт Уинслет («Режим»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме

  • Колин Фаррелл («Пингвин»)
  • Ричард Гэдд («Оленёнок»)
  • Кевин Клайн («Отказ от ответственности»)
  • Купер Кох («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»)
  • Юэн МакГрегор («Джентльмен в Москве»)
  • Эндрю Скотт («Рипли»)

Лучшая женская роль второго плана на телевидении

  • Лиза Колон-Зайас («Медведь»)
  • Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
  • Дакота Фаннинг («Рипли»)
  • Джессика Ганнинг («Оленёнок»)
  • Эллисон Дженни («Дипломатка»)
  • Кали Рейс («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении

  • Таданобу Асано («Сёгун»)
  • Хавьер Бардем («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»)
  • Харрисон Форд («Терапия»)
  • Джек Лауден («Медленные лошади»)
  • Диего Луна («Машина»)
  • Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении

  • Джейми Фокс («Джейми Фокс: Дело было так»)
  • Никки Глейзер («Никки Глейзер: Однажды ты умрешь»)
  • Сет Майерс («Сет Майерс: Папа идет»)
  • Адам Сэндлер («Адам Сэндлер: Люблю тебя»)
  • Али Вонг («Али Вонг: Одинокая девушка»)
  • Рами Юссеф («Рами Юссеф: Больше чувств»)
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