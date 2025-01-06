«Эмилия Перес», «Сегун» и «Бруталист»: кто выиграл «Золотой глобус» 2025 года

В Беверли-Хиллс прошла 82 церемония вручения премии «Золотой глобус». Больше всего наград унесли домой авторы «Эмилии Перес» и «Сегуна».
«Эмилия Перес» была представлена сразу в 8 номинациях. В итоге фильму отдали четыре награды, включая «Глобусы» за лучший мюзикл, лучший иностранный фильм и лучшую песню, а Зои Салдана взяла награду за лучшую роль второго плана.
Еще тремя статуэтками отметили «Бруталиста». Его назвали лучшей драмой 2024 года, Эдриен Броуди и Брэди Корбет были выбраны лучшим актером и режиссером соответственно.
Юре Борисову не досталось награды лучшему актеру второго плана в комедии. Ее забрал Киеран Калкин из «Настоящей боли».
Среди сериалов чаще других выделяли «Сегуна». Японская историческая драма была названа лучшей в своей категории, награды также забрали Хироюки Санада, Анна Саваи и Таданобу Асано. По две статуэтки у комедии «Хитрости» и «Олененка».
Лучший фильм — драма
- «Бруталист» (A24)
- «Боб Дилан: Никому не известный» (Searchlight Pictures)
- «Конклав» (Focus Features)
- «Дюна: Часть вторая» (Warner Bros. Pictures)
- «Мальчишки из „Никеля“» (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
- «5 сентября» (Paramount Pictures)
Лучший фильм — мюзикл или комедия
- «Анора» (NEON)
- «Претенденты» (Amazon MGM Studios)
- «Эмилия Перес» (Netflix)
- «Настоящая боль» (Searchlight Pictures)
- «Субстанция» (MUBI)
- «Злая» (Universal Pictures)
Лучший анимационный фильм
- «Поток» (Sideshow / Janus Films)
- «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Мемуары улитки» (IFC Films)
- «Моана 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (Netflix)
- «Дикий робот» (Universal Pictures)
Выдающиеся достижения в кинематографии и прокате
- «Чужой: Ромул» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Битлджус Битлджус» (Warner Bros. Pictures)
- «Дэдпул и Росомаха» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Гладиатор 2» (Paramount Pictures)
- «Головоломка 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- «Смерчи» (Universal Pictures)
- «Злая» (Universal Pictures)
- «Дикий робот» (Universal Pictures)
Лучший фильм на иностранном языке
- «Всё, что нам кажется светом» (Sideshow / Janus Films) — США / Франция / Индия
- «Эмилия Перес» (Netflix) — Франция
- «Девушка с иглой» (MUBI) — Польша / Швеция / Дания
- «Я всё ещё здесь» (Sony Pictures Classics) — Бразилия
- «Семя священного инжира» (NEON) — США / Германия
- «Горная невеста» (Sideshow / Janus Films) — Италия
Лучшая женская роль в драме
- Памела Андерсон («Шоугерл»)
- Анджелина Джоли («Мария»)
- Николь Кидман («Плохая девочка »)
- Тильда Суинтон («Комната по соседству»)
- Фернанда Торрес («Я всё ещё здесь»)
- Кейт Уинслет («Ли»)
Лучшая мужская роль в драме
- Эдриен Броуди («Бруталист»)
- Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
- Дэниел Крейг («Квир»)
- Колман Доминго («Пение»)
- Ральф Файнс («Конклав»)
- Себастиан Стэн («Ученик»)
Лучшая женская роль в мюзикле или комедии
- Эми Адамс («Ночная сучка»)
- Синтия Эриво («Злая»)
- Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)
- Майки Мэдисон («Анора»)
- Деми Мур («Субстанция»)
- Зендея («Претенденты»)
Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии
- Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
- Хью Грант («Еретик»)
- Габриэль ЛаБелль («Шоу субботним вечером»)
- Джесси Племонс («Виды доброты»)
- Глен Пауэлл («Я не киллер»)
- Себастиан Стэн («Другой человек»)
Лучшая женская роль второго плана в любом фильме
- Селена Гомес («Эмилия Перес»)
- Ариана Гранде («Злая»)
- Фелисити Джонс («Бруталист»)
- Маргарет Куэлли («Субстанция»)
- Изабелла Росселлини («Конклав»)
- Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Лучшая мужская роль второго плана в любом фильме
- Юра Борисов («Анора»)
- Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
- Гай Пирс («Бруталист»)
- Джереми Стронг («Ученик»)
- Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»)
Лучший режиссёр — фильм
- Жак Одиар («Эмилия Перес»)
- Шон Бейкер («Анора»)
- Эдвард Бергер («Конклав»)
- Брэди Корбет («Бруталист»)
- Корали Фаржа («Субстанция»)
- Паял Кападиа («Всё, что нам кажется светом»)
Лучший сценарий — фильм
- Жак Одиар («Эмилия Перес»)
- Шон Бейкер («Анора»)
- Брэди Корбет, Мона Фастволд («Бруталист»)
- Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
- Корали Фаржа («Субстанция»)
- Питер Строхан («Конклав»)
Лучший оригинальный саундтрек — фильм
- Фолькер Бертельманн («Конклав»)
- Дэниел Блумберг («Бруталист»)
- Крис Бауэрс («Дикий робот»)
- Клеман Дюколь, Камиль («Эмилия Перес»)
- Трент Резнор, Аттикус Росс («Претенденты»)
- Ханс Циммер («Дюна: Часть вторая»)
Лучшая оригинальная песня — фильм
- «Beautiful That Way» — «Шоугерл». Музыка и слова: Эндрю Уайатт, Майли Сайрус, Ликке Закриссон
- «Compress / Repress» — «Претенденты». Музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс, Лука Гуаданьино
- «El Mal» — «Эмилия Перес». Музыка и слова: Клеман Дюколь, Камиль, Жак Одиар
- «Forbidden Road» — «Быть лучше: История Робби Уильямса». Музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер, Саша Скарбек
- «Kiss the Sky» — «Дикий робот». Музыка и слова: Делейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак, Али Тампоси
- «Mi Camino» — «Эмилия Перес». Музыка и слова: Клеман Дюколь, Камиль
Лучший драматический телесериал
- «День шакала» (Peacock)
- «Дипломатка» (Netflix)
- «Мистер и миссис Смит» (Prime Video)
- «Сёгун» (FX/Hulu)
- «Медленные лошади» (Apple TV+)
- «Игра в кальмара» (Netflix)
Лучший телесериал — мюзикл или комедия
- «Начальная школа Эбботт» (ABC)
- «Медведь» (FX/Hulu)
- «Джентльмены» (Netflix)
- «Хитрости» (HBO | Max)
- «Никто этого не хочет» (Netflix)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
Лучший мини-сериал, сериал-антология или телефильм
- «Оленёнок» (Netflix)
- «Все совпадения неслучайны» (Apple TV+)
- «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (Netflix)
- «Пингвин» (HBO | Max)
- «Рипли» (Netflix)
- «Настоящий детектив: Страна ночи» (HBO | Max)
Лучшая женская роль в драматическом телесериале
- Кэти Бейтс («Мэтлок»)
- Эмма Д’Арси («Дом Дракона»)
- Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
- Кира Найтли («Черные голуби»)
- Кери Рассел («Дипломатка»)
- Анна Саваи («Сёгун»)
Лучшая мужская роль в драматическом телесериале
- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
- Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
- Гэри Олдман («Медленные лошади»)
- Эдди Редмэйн («День шакала»)
- Хироюки Санада («Сёгун»)
- Билли Боб Торнтон («Землевладелец»)
Лучшая женская роль в телесериале — мюзикл или комедия
- Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
- Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Кэтрин Хан («Это всё Агата»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучшая мужская роль в телесериале — мюзикл или комедия
- Адам Броди («Никому это не нужно»)
- Тед Дэнсон («Человек внутри»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Сигел («Терапия»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме
- Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
- Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)
- Кристин Милиоти («Пингвин»)
- София Вергара («Гризельда»)
- Наоми Уоттс («Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“»)
- Кейт Уинслет («Режим»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме
- Колин Фаррелл («Пингвин»)
- Ричард Гэдд («Оленёнок»)
- Кевин Клайн («Отказ от ответственности»)
- Купер Кох («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»)
- Юэн МакГрегор («Джентльмен в Москве»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
Лучшая женская роль второго плана на телевидении
- Лиза Колон-Зайас («Медведь»)
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Дакота Фаннинг («Рипли»)
- Джессика Ганнинг («Оленёнок»)
- Эллисон Дженни («Дипломатка»)
- Кали Рейс («Настоящий детектив: Страна ночи»)
Лучшая мужская роль второго плана на телевидении
- Таданобу Асано («Сёгун»)
- Хавьер Бардем («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»)
- Харрисон Форд («Терапия»)
- Джек Лауден («Медленные лошади»)
- Диего Луна («Машина»)
- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении
- Джейми Фокс («Джейми Фокс: Дело было так»)
- Никки Глейзер («Никки Глейзер: Однажды ты умрешь»)
- Сет Майерс («Сет Майерс: Папа идет»)
- Адам Сэндлер («Адам Сэндлер: Люблю тебя»)
- Али Вонг («Али Вонг: Одинокая девушка»)
- Рами Юссеф («Рами Юссеф: Больше чувств»)