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Сборы якутского кино стали рекордными в 2024 году

Вчера в 23:08
Фото: Art Doydu/YouTube

В 2024 году якутские фильмы суммарно собрали рекордные 157 млн рублей в прокате. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Якутии Айсен Николаев.

Самым прибыльным фильмом стала «Карина», рассказывающая о четырехлетней девочке, которая выживала в тайге на протяжении 12 дней. Следующими по сборам стали «Триумф», «Там, где танцуют стерхи» и «Тимир».

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», показатели 2024 года выросли на 57% по сравнению с предыдущим. Вдобавок якутское кино высоко оценивается на фестивалях и конкурсах, отметил Николаев.

Пятую часть всех зарубежных наград, завоеванных фильмами из РФ, принесли якутские кинематографисты.

Самый кассовый фильм — «Карина» — сняла студия Art Doydu за 30 млн рублей. Лента принесла создателям 34,8 млн. В 2023 году хитом была «Айта», заработавшая 26,4 млн.

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