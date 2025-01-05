Сборы якутского кино стали рекордными в 2024 году

В 2024 году якутские фильмы суммарно собрали рекордные 157 млн рублей в прокате. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Якутии Айсен Николаев.
Самым прибыльным фильмом стала «Карина», рассказывающая о четырехлетней девочке, которая выживала в тайге на протяжении 12 дней. Следующими по сборам стали «Триумф», «Там, где танцуют стерхи» и «Тимир».
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», показатели 2024 года выросли на 57% по сравнению с предыдущим. Вдобавок якутское кино высоко оценивается на фестивалях и конкурсах, отметил Николаев.
Пятую часть всех зарубежных наград, завоеванных фильмами из РФ, принесли якутские кинематографисты.
Самый кассовый фильм — «Карина» — сняла студия Art Doydu за 30 млн рублей. Лента принесла создателям 34,8 млн. В 2023 году хитом была «Айта», заработавшая 26,4 млн.