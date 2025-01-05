Из дома британской художницы украли скульптуру стоимостью 75 тысяч долларов

Полиция города Эссекс сообщила, что работа под названием «La Promesse» была похищена из резиденции Карри между 5 и 6 декабря. Производственная стоимость работы составляет около 20 тыс. фунтов стерлингов, а продажная цена — около 60 тыс. фунтов стерлингов.

Крупное произведение искусства высотой 1,57 м, шириной 1,25 м и длиной 1,55 м подписано художницей и предназначено для размещения в канале или пруду, говорится на сайте Карри. Полиция сообщила, что никаких арестов произведено не было, и что она ведет ряд расследований.