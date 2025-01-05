Из дома британской художницы украли скульптуру стоимостью 75 тысяч долларов

Из дома всемирно известной художницы Энн Карри украли бронзовую скульптуру стоимостью около 60 тыс. фунтов стерлингов (около 74,5 тыс. долларов), пишет Би-би-си.
Полиция города Эссекс сообщила, что работа под названием «La Promesse» была похищена из резиденции Карри между 5 и 6 декабря. Производственная стоимость работы составляет около 20 тыс. фунтов стерлингов, а продажная цена — около 60 тыс. фунтов стерлингов.
Крупное произведение искусства высотой 1,57 м, шириной 1,25 м и длиной 1,55 м подписано художницей и предназначено для размещения в канале или пруду, говорится на сайте Карри. Полиция сообщила, что никаких арестов произведено не было, и что она ведет ряд расследований.
«Я не преуменьшаю последствий этой кражи для жертвы, и мы будем решительно добиваться всех разумных вариантов расследования», — заявил констебль Гленн Саймонс, возглавляющий следствие. Он призвал всех, кто располагает информацией, сообщить о случившемся.
В конце декабря грабитель в Лондоне украл из частного дома дорогие сумочки и драгоценности на 10 млн фунтов стерлингов.