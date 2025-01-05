Не менее 32 дельфинов погибли из‑за разлива мазута в Черном море

Из‑за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе погибло по меньшей мере 32 дельфина. Об этом сообщил центр спасения дельфинов «Дельфа» в своем телеграм-канале.

«С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых, вероятнее всего, связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела», — заявили экологи.

Они отметили, что, судя по состоянию тел, основная часть животных, скорее всего, погибла в первые 10 дней после катастрофы. Больше всего, по их данным, пострадали азовские дельфины, которых сотрудники центра называют «наиболее уязвимыми китообразными».

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие более 9000 тонн мазута, почти 4000 из которых, по предварительной информации, попало в море. Протяженность зоны загрязнения достигла 49 км. Волонтеры и спасатели собрали более 3000 тонн загрязненного песка, но ликвидация последствий аварии продолжается. По мнению экологов, полное восстановление экосистемы Черного моря займет не одно десятилетие.