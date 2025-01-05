Умер соул-певец Брентон Вуд, автор «The Oogum Boogum Song»

В возрасте 83 лет скончался Брентон Вуд, классический соул-певец, автор хитов «The Oogum Boogum Song» и «Gimme Little Sign», пишет Variety.

Смерть музыканта подтвердил менеджер и помощник Вуда Мэнни Галлегос. Он рассказал, что певец умер от естественных причин в окружении семьи в своем доме в Морено-Вэлли, Калифорния. По словам Галлегоса, последними словами Вуда, обращенными к его поклонникам, были: «Увидимся на обратном пути», что стало отсылкой к его песне 1967 года.

Вуд (настоящее имя — Альфред Джесси Смит) родился в Шривпорте, Лос-Анджелес. Позже он вместе с семьей переехал в Сан-Педро, Калифорния, где начал проявлять интерес к музыке во время учебы в колледже Комптона. Он взял себе сценический псевдоним как отсылку к родному округу, а для вдохновения при написании песен и игре на фортепиано обращался к Сэму Куку и Джесси Белвину.

Вуд выпустил несколько синглов, прежде чем подписать контракт с Double Shot Records в 1967 году и записал свои самые большие хиты «The Oogum Boogum Song», который достиг 19-го места в чартах Billboard R&B, и «Gimme Little Sign», занявший 9-е место в поп-чартах. В 1972 году он основал собственный лейбл Prophesy Records и на протяжении десятилетий выпускал музыку на Mr. Wood Records.

В начале 2024 года Вуд отправился в прощальный тур «Catch You on the Rebound: The Last Tour», приостановленный после его госпитализации.