Бретт Рэтнер снимет документальный фильм о Мелании Трамп

Студия Amazon выпустит документальную картину о жене Дональда Трампа Мелании. Режиссером проекта выступит создатель «Часа пик» Бретт Ратнер, обвиненный в сексуализированном насилии в 2017 году. Об этом рассказал Variety.

Prime Video эксклюзивно лицензировала предстоящий документальный фильм о Мелании Трамп. Представитель студии назвал ленту «беспрецедентным закулисным взглядом» на бывшую и будущую первую леди.

Фильм выйдет в кинотеатрах и на стримингах во второй половине 2025 года. Мелания выступит исполнительным продюсером вместе с Фернандо Суличином из New Element Media. Съемки фильма начались в декабре 2024 года, через месяц после того, как Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США.

В 2017 году шесть женщин обвинили Бретта Ратнера в сексуальных проступках. После этого Warner Bros. разорвала с ним отношения.