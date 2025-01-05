Бретт Рэтнер снимет документальный фильм о Мелании Трамп

Студия Amazon выпустит документальную картину о жене Дональда Трампа Мелании. Режиссером проекта выступит создатель «Часа пик» Бретт Ратнер, обвиненный в сексуализированном насилии в 2017 году. Об этом рассказал Variety.
Prime Video эксклюзивно лицензировала предстоящий документальный фильм о Мелании Трамп. Представитель студии назвал ленту «беспрецедентным закулисным взглядом» на бывшую и будущую первую леди.
Фильм выйдет в кинотеатрах и на стримингах во второй половине 2025 года. Мелания выступит исполнительным продюсером вместе с Фернандо Суличином из New Element Media. Съемки фильма начались в декабре 2024 года, через месяц после того, как Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США.
В 2017 году шесть женщин обвинили Бретта Ратнера в сексуальных проступках. После этого Warner Bros. разорвала с ним отношения.
Бывшая ассистентка крупного агентства по поиску талантов обвинила постановщика в изнасиловании. Ратнер подал на нее в суд за клевету, и обе стороны в итоге отказались от своих претензий. В то время он сказал: «В свете прозвучавших обвинений я решил лично отойти от всех дел, связанных с Warner Bros. Я не хочу оказывать возможное негативное влияние на студию, пока эти личные проблемы не будут решены».