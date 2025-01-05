Кай Сенат считает, что вести стримы легче, чем ходить на обычную работу

Один из самых популярных стримеров Кай Сенат признал, что обычная работа с утра до вечера тяжелее стриминга. Об этом инфлюэнсер сказал на интервью в подкасте «Club Shay Shay».

«Любой, кто говорит, что стриминг сложнее, чем работа с 9 до 17, — идиот. Я очень много работаю над своими трансляциями… Но сложнее ли это, чем работать с 9 до 5? Есть люди, которые, возможно, даже не любят свое место работы. Он получает зарплату, которая потом уходит на оплату счетов, заботу о детях. Это тяжело», — сказал Сенат.

Дискуссию о том, что тяжелее — стриминг или работа, запустил в ноябре 2023-го стример Plaqueboymax. Он признал, что обычная работа с 9 до 17 может быть труднее физически, но психическое напряжение из‑за постоянного внимания на стримах делает последнее тяжелее.

«Быть ​​стримером и вообще [популярным] человеком в интернете в некоторых отношениях сложнее, чем работать с 9 до 17, потому что это портит вам психику. Вы буквально видите, как тысячи людей высказывают свои мысли о вас каждую секунду. Ни один человеческий мозг не должен сталкиваться с таким», — сказал Plaqueboymax.

С ним не согласился стример Крис Рей Ган. «Создание контента на самом деле не так просто, как вы могли бы предположить (особенно если вам это небезразлично), но стриминг — это конкретно самая легкая ***** [фигня] на свете», — сказал он.