В Калужском драмтеатре ответили на критику современной версии «Щелкунчика»: «Езжайте в Большой»

Глава Калужского драмтеатра Александр Кривовичев посоветовал критикам местной версии «Щелкунчика» отправляться в Большой театр. Хотя и там тоже балет критикуют, сказал он в разговоре с «Подъемом».
Как пишет издание, зрители современной версии «Щелкунчика» в Калуге жаловались на дефицит билетов из‑за спекулянтов, а также саму постановку. В соцсетях писали, что «Щелкунчика» «изуродовали до неузнаваемости»: «за красивыми декорациями и костюмами — какой‑то треш», «сюжет потерян», а «музыкальное сопровождение — отталкивающее».
«Уже 40 представлений, и все 40 — аншлаги. Это о чем‑то говорит. О какой спорности может быть речь? Все только рады и счастливы. Пять отзывов за все время, что кому‑то не понравилось. Как я говорю, если вам что‑то не нравится, езжайте в Большой театр и смотрите „Щелкунчика“ там. У меня дочь, она балерина, вот ей не понравилось», — сказал Кривовичев.
Руководитель театра посетовал, что негативные отзывы в соцсетях пишут пользователи под псевдонимами. По его словам, массового ухода с постановки во время антракта не было.
В декабре в Великобритании показали феминистскую версию «Щелкунчика». Рекламные буклеты постановки указывали, что главная героиня — девочка Клара — встречает на своем пути нескольких девушек, борющихся за равноправие в начале XX века. Это, как подчеркивают авторы балета, отражает «зарождающиеся надежды, в особенности для женщин».