В Калужском драмтеатре ответили на критику современной версии «Щелкунчика»: «Езжайте в Большой»

Как пишет издание, зрители современной версии «Щелкунчика» в Калуге жаловались на дефицит билетов из‑за спекулянтов, а также саму постановку. В соцсетях писали, что «Щелкунчика» «изуродовали до неузнаваемости»: «за красивыми декорациями и костюмами — какой‑то треш», «сюжет потерян», а «музыкальное сопровождение — отталкивающее».

«Уже 40 представлений, и все 40 — аншлаги. Это о чем‑то говорит. О какой спорности может быть речь? Все только рады и счастливы. Пять отзывов за все время, что кому‑то не понравилось. Как я говорю, если вам что‑то не нравится, езжайте в Большой театр и смотрите „Щелкунчика“ там. У меня дочь, она балерина, вот ей не понравилось», — сказал Кривовичев.