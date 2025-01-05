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Карикатуристка The Washington Post уволилась после запрета публикации рисунка с Джеффом Безосом

Сегодня в 15:49
Фото: Ann Telnaes/Substack

Карикатуристка The Washington Post Энн Телнес покинула свой пост в газете после отказа редакторов опубликовать сатирическую карикатуру на владельца издания Джеффа Безоса, сообщила The Guardian.

Рисунок изображал предпринимателя и других медиамагнатов, стоящих на коленях перед Дональдом Трампом, который готовится к своему второму президентству в США.

«У меня были отзывы редакторов, продуктивные обсуждения и разногласия по поводу карикатур, которые я отправляла на публикацию, но за все это время ни одну мою работу не зарубали из‑за того, на кого или на что я решила направить свое перо. До этого момента», — написала лауреатка Пулитцеровской премии в посте на платформе Substack, где подробно описала свое решение уволиться.

В заявлении, о котором сообщила The New York Times, редактор отдела мнений WP Дэвид Шипли защитил решение газеты не публиковать карикатуру Телнес, заявив, что он не согласен с ее «интерпретацией событий» и что «единственное предубеждение было против повторения».

«Не каждое редакционное суждение является отражением злой силы. Мое решение было продиктовано тем, что мы только что опубликовали колонку на ту же тему, что и карикатура, и уже запланировали к публикации другую сатирическую колонку», — сказал Шипли, который, по его словам, просил карикатуристку пересмотреть ее решение об уходе.

В своей публикации Телнес поделилась черновым вариантом карикатуры. Помимо Безоса, который основал Amazon до покупки Post, на рисунке были изображены основатель Meta* Марк Цукерберг, владелец Los Angeles Times Патрик Сун-Шионг и талисман компании Walt Disney Микки Маус.

© Фото: Ann Telnaes/Substack

«Карикатура критикует миллиардеров, руководителей технологических и медиакомпаний, которые делают все возможное, чтобы добиться расположения Трампа. Хотя нередко редакторы изданий возражают против визуальных метафор в карикатуре, если они кажутся им непонятными или неправильно передающими смысл, задуманный карикатуристом, в случае с этой карикатурой такой критики со стороны редакции не было», — прокомментировала Телнес.

«Понятно, были случаи, когда эскизы отклоняли или просили пересмотреть, но никогда — из‑за точки зрения, заложенной в карикатуру. Это меняет ситуацию и опасно для свободы прессы», — написала художница.

Три месяца назад Post и Безос столкнулись с резкой критикой из‑за запрета публикаций в поддержку Камалы Харрис на президентских выборах США. Подобные обвинения также выдвинули против LA Times.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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