Адвокат Джастина Бальдони подтвердил встречный иск против Блейк Лайвли

22 декабря газета The New York Times подробно рассказала о домогательствах, которым, по словам Лайвли, она подвергалась, и о том, что Бальдони и его команда якобы пытались дискредитировать ее. Бальдони отверг эти утверждения и 31 декабря подал иск на 250 млн долларов против The New York Times за клевету. Актер обвинил газету в предвзятости и освещении конфликта лишь со стороны Лайвли и ее мужа Райана Рейнолдса.