Адвокат Джастина Бальдони подтвердил встречный иск против Блейк Лайвли

Вчера / 14:41
«Я исчезну с лица земли»: Том Холланд пообещал уйти из кино, когда станет отцом
Сегодня / 18:07
Не менее 32 дельфинов погибли из‑за разлива мазута в Черном море
Сегодня / 17:46
Умер соул-певец Брентон Вуд, автор «The Oogum Boogum Song»
Сегодня / 17:28
Бретт Рэтнер снимет документальный фильм о Мелании Трамп
Сегодня / 16:47
Кай Сенат считает, что вести стримы легче, чем ходить на обычную работу
Сегодня / 15:49
Карикатуристка The Washington Post уволилась после запрета публикации рисунка с Джеффом Безосом
Сегодня / 15:45
В Калужском драмтеатре ответили на критику современной версии «Щелкунчика»: «Езжайте в Большой»
Сегодня / 13:39
В Токио огромного тунца продали за 1,3 миллиона долларов
Сегодня / 13:23
Сериал «Франшиза» отменили после первого сезона
Сегодня / 13:00
Умер Джефф Баэна, инди-режиссер и муж Обри Плазы
Сегодня / 12:50
SZA хочет записать альбомы со «спокойной детской музыкой» и стать фермершей
Сегодня / 11:57
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в РФ
Сегодня / 10:50
В США умер ослик Перри, ставший прообразом для Осла из «Шрека»
Сегодня / 09:25
Джейк Ллойд, сыгравший юного Энакина Скайуокера в «Скрытой угрозе», рассказал о своем диагнозе
Вчера / 20:40
Дональд Трамп собрал рекордные 200 млн долларов пожертвований на свою инаугурацию
Вчера / 19:45
Джо Байден наградил Боно, Дензела Вашингтона и Лионеля Месси медалью Свободы
Вчера / 17:51
Испания отменит «золотые визы»
Вчера / 16:55
Зендая получила «ужасный тепловой удар» на съемках фильма «Дюна: Часть вторая»
Вчера / 16:40
Getty Images обсуждает слияние с фотобанком Shutterstock
Вчера / 16:04
Президент Чили стал первым латиноамериканским лидером, посетившим Южный полюс
Вчера / 15:50
Meta* удалила собственные ИИ-профили в инстаграме* и фейсбуке* после резонанса в соцсетях
Вчера / 15:16
Collider назвал 10 самых ожидаемых аниме-проектов, которые выйдут в 2025 году
Вчера / 13:58
Киран Калкин признался, что однажды подсунул Марку Руффало настоящий косяк вместо реквизита
Вчера / 13:39
Инаугурация президента США впервые пройдет с приспущенными флагами после смерти Джимми Картера
Вчера / 12:59
Состояние 25 миллиардеров из РФ за год выросло на 18,5 млрд долларов
Вчера / 12:47
Умер певец Брентон Вуд, исполнитель песни «The Oogum Boogum Song»
Вчера / 12:13
Архитектурное бюро Захи Хадид обязали платить за использование имени его основательницы
Вчера / 11:08
Синтия Эриво хочет попробовать себя в режиссуре
Вчера / 10:16
Дом из сериала «Во все тяжкие» выставили на продажу
Вчера / 09:29
«Он очень хорошо поет»: Брюс Спрингстин похвалил актера, сыгравшего его в байопике
Вчера / 08:56
Бывший сотрудник обвинил Ники Минаж в нападении
3 января / 21:20
«Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей в прокате за три дня
3 января / 18:50
Apple заплатит почти 100 млн долларов за урегулирование дела о прослушке Siri личных разговоров
3 января / 17:51
В Петербурге установят 82-метровый триумфальный столп в честь Северной войны
3 января / 16:55
Главный хирург США предложил клеить на алкогольные напитки предупреждения о раке

Адвокат Джастина Бальдони подтвердил встречный иск против Блейк Лайвли

Сегодня в 14:54
Фото: Wayfarer Studios

Актер и режиссер Джастин Бальдони планирует подать в суд на свою коллегу Блейк Лайвли после обвинений в сексуальных домогательствах с ее стороны. Об этом адвокат Бальдони Брайан Фридман сообщил в интервью NBC.

Он не поделился подробностями иска, но сказал, что готов обнародовать массу текстовых сообщений, которые, по его словам, добавят контекст, необходимый для доказательства невиновности его клиента.

«Я готов взять все текстовые сообщения, которые там есть, и выложить их, чтобы мир увидел правду и определил ее для себя», — сказал Фридман в интервью.

Бальдони и Лайвли снялись в фильме «Все закончится на нас». 20 декабря Лайвли обвинила Бальдони, который также был режиссером фильма, его продюсерскую компанию и его команду по связям с общественностью в создании враждебной рабочей обстановки и развязывании клеветнической кампании против нее.

В жалобе, поданной в Департамент гражданских прав Калифорнии, Лайвли обвинила Бальдони в некорректных действиях, таких как вхождение в ее гримерку, когда она кормила грудью, и комментарии по поводу ее веса.

22 декабря газета The New York Times подробно рассказала о домогательствах, которым, по словам Лайвли, она подвергалась, и о том, что Бальдони и его команда якобы пытались дискредитировать ее. Бальдони отверг эти утверждения и 31 декабря подал иск на 250 млн долларов против The New York Times за клевету. Актер обвинил газету в предвзятости и освещении конфликта лишь со стороны Лайвли и ее мужа Райана Рейнолдса.

В тот же день Лайвли подала федеральный иск против Бальдони, его продюсерской компании и других лиц, заявив о преследовании и «тщательно продуманной, скоординированной и обеспеченной ресурсами схеме возмездия, чтобы заставить ее и других людей замолчать и не высказываться».

Несмотря на продолжающуюся неразбериху, Фридман сказал, что Бальдони никогда не хотел «делать что‑то негативное по отношению к Лайвли». Джастин Бальдони с самого начала сказал: «Я не хочу делать ничего негативного по отношению к ней, я не хочу причинять ей боль».

«Я думаю, что всегда есть поведение, которое может заставить людей чувствовать себя некомфортно. Я не думаю, что у кого‑то есть намерение сделать это. В данном случае вопрос в том, поднимается ли это до уровня сексуального домогательства», — поделился Фридман.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами