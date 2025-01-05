Адвокат Джастина Бальдони подтвердил встречный иск против Блейк Лайвли

Актер и режиссер Джастин Бальдони планирует подать в суд на свою коллегу Блейк Лайвли после обвинений в сексуальных домогательствах с ее стороны. Об этом адвокат Бальдони Брайан Фридман сообщил в интервью NBC.

Он не поделился подробностями иска, но сказал, что готов обнародовать массу текстовых сообщений, которые, по его словам, добавят контекст, необходимый для доказательства невиновности его клиента.

«Я готов взять все текстовые сообщения, которые там есть, и выложить их, чтобы мир увидел правду и определил ее для себя», — сказал Фридман в интервью.

Бальдони и Лайвли снялись в фильме «Все закончится на нас». 20 декабря Лайвли обвинила Бальдони, который также был режиссером фильма, его продюсерскую компанию и его команду по связям с общественностью в создании враждебной рабочей обстановки и развязывании клеветнической кампании против нее.

В жалобе, поданной в Департамент гражданских прав Калифорнии, Лайвли обвинила Бальдони в некорректных действиях, таких как вхождение в ее гримерку, когда она кормила грудью, и комментарии по поводу ее веса.

22 декабря газета The New York Times подробно рассказала о домогательствах, которым, по словам Лайвли, она подвергалась, и о том, что Бальдони и его команда якобы пытались дискредитировать ее. Бальдони отверг эти утверждения и 31 декабря подал иск на 250 млн долларов против The New York Times за клевету. Актер обвинил газету в предвзятости и освещении конфликта лишь со стороны Лайвли и ее мужа Райана Рейнолдса.

В тот же день Лайвли подала федеральный иск против Бальдони, его продюсерской компании и других лиц, заявив о преследовании и «тщательно продуманной, скоординированной и обеспеченной ресурсами схеме возмездия, чтобы заставить ее и других людей замолчать и не высказываться».

Несмотря на продолжающуюся неразбериху, Фридман сказал, что Бальдони никогда не хотел «делать что‑то негативное по отношению к Лайвли». Джастин Бальдони с самого начала сказал: «Я не хочу делать ничего негативного по отношению к ней, я не хочу причинять ей боль».