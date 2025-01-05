SZA хочет записать альбомы со «спокойной детской музыкой» и стать фермершей

SZA намекнула на возможность выпуска двух альбомов со «спокойной детской музыкой», чтобы просто выполнить обязательства по контракту. Об этом певица написала в своих соцсетях.
«Чтобы выполнить обязательства по моим последним двум альбомам, я думаю, что просто хочу сделать спокойную детскую музыку и убраться отсюда. Потом стать фермером и пожертвовать продукцию малообеспеченным сообществам», — написала SZA.
Рэперша выпустила «Lana» в декабре 2023-го в качестве делюкс-версии альбома «SOS», второй студийной записи.
И «SOS», и его предшественник 2017 года «Ctrl» вышли в рамках контракта SZA с Top Dawg Entertainment и RCA Records. Неясно, сколько альбомов она должна еще записать, но ее пост позволяет предположить, что еще два полноформатника.