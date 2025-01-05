SZA хочет записать альбомы со «спокойной детской музыкой» и стать фермершей

SZA намекнула на возможность выпуска двух альбомов со «спокойной детской музыкой», чтобы просто выполнить обязательства по контракту. Об этом певица написала в своих соцсетях.

«Чтобы выполнить обязательства по моим последним двум альбомам, я думаю, что просто хочу сделать спокойную детскую музыку и убраться отсюда. Потом стать фермером и пожертвовать продукцию малообеспеченным сообществам», — написала SZA.

Рэперша выпустила «Lana» в декабре 2023-го в качестве делюкс-версии альбома «SOS», второй студийной записи.