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SZA хочет записать альбомы со «спокойной детской музыкой» и стать фермершей

Сегодня в 12:50
Из соцсетей SZA

SZA намекнула на возможность выпуска двух альбомов со «спокойной детской музыкой», чтобы просто выполнить обязательства по контракту. Об этом певица написала в своих соцсетях.

«Чтобы выполнить обязательства по моим последним двум альбомам, я думаю, что просто хочу сделать спокойную детскую музыку и убраться отсюда. Потом стать фермером и пожертвовать продукцию малообеспеченным сообществам», — написала SZA.

Рэперша выпустила «Lana» в декабре 2023-го в качестве делюкс-версии альбома «SOS», второй студийной записи.

И «SOS», и его предшественник 2017 года «Ctrl» вышли в рамках контракта SZA с Top Dawg Entertainment и RCA Records. Неясно, сколько альбомов она должна еще записать, но ее пост позволяет предположить, что еще два полноформатника.

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