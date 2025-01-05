В Токио огромного тунца продали за 1,3 миллиона долларов

Владельцы мишленовских суши-ресторанов Onodera Group заплатили 1,3 млн долларов (207 млн иен) за 276-килограммового голубого тунца, размером и весом примерно с мотоцикл. Об этом сообщила The Guardian.

«Первый тунец должен принести удачу в новом году. Мы хотим, чтобы люди съели его и провели чудесный год», — рассказал журналистам представитель Onodera Group.

Это вторая по величине сумма, заплаченная на аукционе, открывающем год на главном рыбном рынке Токио. Самую дорогую покупку совершили тут в 2019-м. Тогда самопровозглашенный «король тунца» Киёси Кимура, управляющий национальной сетью ресторанов Sushi Zanmai, заплатил за синего тунца 333,6 млн иен (2,1 млн долларов).