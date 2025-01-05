Сериал «Франшиза» отменили после первого сезона

«Мы очень благодарны за возможность посотрудничать с потрясающе талантливой командой „Франшизы“, особенно с Сэмом Мендесом, Джоном Брауном, Армандо Ианнуччи и их уморительным актерским ансамблем. Хотя мы не будем продолжать работу над новым сезоном, мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать со всеми ними в будущем», — сказали представители HBO в заявлении для Variety.