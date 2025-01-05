Сериал «Франшиза» отменили после первого сезона

HBO отменил сериал «Франшиза» после выхода первого сезона, сообщил Variety.
Сатирическое комедийное шоу о съемках супергеройского фильма было создано Джоном Брауном («Наследники», «Вице-президент»), а спродюсировано Сэмом Мендесом («1917», «007: Координаты „Скайфолл“») и Армандо Ианнуччи («Вице-президент»).
«Мы очень благодарны за возможность посотрудничать с потрясающе талантливой командой „Франшизы“, особенно с Сэмом Мендесом, Джоном Брауном, Армандо Ианнуччи и их уморительным актерским ансамблем. Хотя мы не будем продолжать работу над новым сезоном, мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать со всеми ними в будущем», — сказали представители HBO в заявлении для Variety.
В сериале Химеш Пател сыграл первого помощника режиссера в крупнобюджетном фильме, который должен стать незначительной частью большой супергеройской франшизы. В актерский состав также вошли Ая Кэш, Джессика Хайнс, Билли Магнуссен, Лолли Адифопи, Даррен Голдстайн, Айзек Пауэлл, Ричард Э.Грант и Даниель Брюль.
Первый сезон «Франшизы» стартовал 6 октября 2024 года, получив неоднозначные отзывы критиков.