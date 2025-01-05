Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в РФ. Китайский экспорт пива вырос в страну вырос в 1,6 раза, сообщает РИА «Новости».
С января по октябрь КНР поставила в РФ до 29,8 тыс. тонн пива. Ранее китайские производители занимали в рейтинге поставщиков шестое место, а теперь вытеснила Бельгию из тройки.
Лидером по-прежнему остается Германия — за десять месяцев она продала 105,3 тыс. тонн напитка, хотя объемы поставок сократились на 24% по сравнению с 2023 годом. Следом идет Чехия — 33,1 тыс. тонн, сокращение объемов на 27%. Топ-5 закрывают Литва и Бельгия.
В апреле 2024 года правительство РФ увеличило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран в 2,5 раза — с 0,04 до 0,1 евро за литр. Перед этим в Госдуме предлагали запретить импорт пива из «недружественных» стран под предлогом того, что Германия активно поставляет оружие Украине.