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В США умер ослик Перри, ставший прообразом для Осла из «Шрека»

Сегодня в 10:50
Фото: Barron Park Donkey Project

В США умер миниатюрный ослик Перри в возрасте 30 лет. Животное, ставшее прообразом Осла из мультфильмов о Шреке, подвергли эвтаназии из‑за болезни, сообщает Palo Alto.

Перри жил в приюте для ослов в городе Пало-Альто в Калифорнии с 1997 года. Его погонщица Дженни Киратли рассказала, что осел страдал от ламинита — заболевания копыт, которое причиняло ему мучительную боль. У животного также болела левая задняя нога, поэтому он часто держал ее приподнятой, что добавляло дополнительного веса на правую сторону.

«В течение месяца он просто стоял на трех ногах и держал одну поднятой. Он явно испытывал сильную боль. Он принимал много обезболивающих. И у нас были помощники, которые целый день просто наблюдали и надеялись, что что‑то улучшится», — поделилась Киратли.

Сотрудники перепробовали множество способов, чтобы облегчить боль Перри, включая иглоукалывания, лазерную терапию и теплый массаж. Но в начале января стало очевидно, что состояние животного не улучшается. Перри усыпили в окружении работников парка. Его тело оставили на пастбище на несколько часов, чтобы ослы Эйприл и Бадди, которые жили с ним, смогли осознать, что их приятеля больше нет, рассказала Киратли.

Работница парка описала Перри как бойкого и забавного, чрезвычайно преданного осла, который любил игриво кусать случайных посетителей за задницу. Перри был местной знаменитостью: в июне 2024 года мэр Пало-Альто Грир Стоун и другие политики приезжали парк, чтобы отпраздновать 30-летие осла. Тогда же городская мэрия выделила 10 тыс. долларов на медицинские расходы Перри.

За пределами Пало-Альто Перри был известен как источник вдохновения для создателей Осла из «Шрека». Киратли рассказала, что один из аниматоров жил недалеко от парка, и его жена велела ему сходить на пастбище, поскольку знала, что он работает над персонажем-ослом для нового мультфильма. После этого аниматор привез свою команду к Перри и провел с ослом несколько часов.

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