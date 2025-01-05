В США умер ослик Перри, ставший прообразом для Осла из «Шрека»

В США умер миниатюрный ослик Перри в возрасте 30 лет. Животное, ставшее прообразом Осла из мультфильмов о Шреке, подвергли эвтаназии из‑за болезни, сообщает Palo Alto.

Перри жил в приюте для ослов в городе Пало-Альто в Калифорнии с 1997 года. Его погонщица Дженни Киратли рассказала, что осел страдал от ламинита — заболевания копыт, которое причиняло ему мучительную боль. У животного также болела левая задняя нога, поэтому он часто держал ее приподнятой, что добавляло дополнительного веса на правую сторону.

«В течение месяца он просто стоял на трех ногах и держал одну поднятой. Он явно испытывал сильную боль. Он принимал много обезболивающих. И у нас были помощники, которые целый день просто наблюдали и надеялись, что что‑то улучшится», — поделилась Киратли.

Сотрудники перепробовали множество способов, чтобы облегчить боль Перри, включая иглоукалывания, лазерную терапию и теплый массаж. Но в начале января стало очевидно, что состояние животного не улучшается. Перри усыпили в окружении работников парка. Его тело оставили на пастбище на несколько часов, чтобы ослы Эйприл и Бадди, которые жили с ним, смогли осознать, что их приятеля больше нет, рассказала Киратли.

Работница парка описала Перри как бойкого и забавного, чрезвычайно преданного осла, который любил игриво кусать случайных посетителей за задницу. Перри был местной знаменитостью: в июне 2024 года мэр Пало-Альто Грир Стоун и другие политики приезжали парк, чтобы отпраздновать 30-летие осла. Тогда же городская мэрия выделила 10 тыс. долларов на медицинские расходы Перри.