Джейк Ллойд, сыгравший юного Энакина Скайуокера в «Скрытой угрозе», рассказал о своем диагнозе

Джейк Ллойд, известный по роли Энакина Скайуокера в фильме «Звездные войны: Эпизод I: Скрытая угроза», рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем и диагнозе «шизофрения», который заставил его покинуть Голливуд вскоре после выхода картины. Этим откровением молодой человек поделился с соавтором «Star Wars: Timelines» Клейтоном Сэнделлом.

35-летний Ллойд рассказал, что завершил 18-месячный курс в психиатрическом стационаре в Южной Калифорнии и чувствует себя «довольно хорошо». Теперь мужчина проживает и лечится в другом реабилитационном центре, откуда ему позволено уходить домой и возвращаться, когда станет нужно.

В начале 2024 года мать Ллойда Лиза делилась, что ее сыну приходилось бороться с анозогнозией, когда больной подсознательно отрицает свои симптомы и дефекты. Сам Ллойд считает, что «спуск на самое дно» был для него необходим, чтобы «честно проходить лечение, честно принимать лекарства и честно жить со своим диагнозом».

Ллойд получил известность в восьмилетнем возрасте, когда снялся в приквеле «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Мать Ллойда Лиза говорила, что негативная реакция на игру мальчика не была причиной, по которой ее сын ушел из индустрии, а его заболевание генетическое.

Ллойд не посещает мероприятия по «Звездным войнам», но по-прежнему любит франшизу и ее поклонников. По его словам, знакомства с фанатами оказывает на него терапевтический эффект, поэтому он никогда не против пообщаться с ними.