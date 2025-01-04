Джо Байден наградил Боно, Дензела Вашингтона и Лионеля Месси медалью Свободы

19 человек, выбранных президентом США Джо Байденом, удостоились одной из высших гражданских наград страны — медали Свободы. Церемония награждения прошла в Белом доме, сообщается на сайте администрации США.
В наградном списке числятся музыкант Боно, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, миллиардер Джордж Сорос, актер Дензел Вашингтон, а также главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур.
«Эти 19 человек — великие лидеры, которые сделали Америку и мир лучше», — заявили в пресс-службе Белого дома.
Таким образом, пишет The New York Times, Байден, чей президентский срок заканчивается 20 января, выражает поддержку своим однопартийцам, которым, по его мнению, угрожает приход Дональда Трампа к власти. Политик от республиканцев неоднократно заявлял о борьбе против членов истеблишмента в Демократической и Республиканской партиях, «пожинавших плоды правления, в то время как народ платил за это цену».
Больше всего медалей Свободы вручил Барак Обама (118), меньше всех — Дональд Трамп (24). Награда неоднократно присуждалась посмертно — одним из первых награжденных ей стал Джон Кеннеди, а 2018 году Трамп наградил медалью Элвиса Пресли.