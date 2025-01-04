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Дональд Трамп собрал рекордные 200 млн долларов пожертвований на свою инаугурацию

Вчера в 20:40
Фото: Eva Marie Uzcategui/Getty Images

С моменты победы Дональда Трампа на президентских выборах на его инаугурацию суммарно пожертвовали более 200 млн долларов. Об этом политик похвастался на мероприятии во время рождественских праздников, пишет The New York Times (NYT).

Газета со ссылкой на источники отмечает, что на данный момент общая сумма, собранная комитетом на его инаугурационные торжества, — не менее 150 млн долларов, но к самому мероприятию 20 января она станет больше. На прошлую инаугурацию Трамп собирал рекордные 107 млн.

Крупные пожертвования сделали руководители Pfizer, OpenAI, Amazon, Meta*, Microsoft и криптовалютные фирмы. Многим из представителей разных отраслей Трамп обещал выгодные условия работы.

«Это ошеломляющая сумма, которая подчеркивает усилия доноров, желающих заслужить расположение Трампа в преддверии второго президентского срока», — пишет NYT.

NYT напоминает, что инаугурационные комитеты могут принимать неограниченные взносы от частных лиц и корпораций, но не от иностранных граждан. Крупные корпорации давно жертвуют в инаугурационные фонды, чтобы продемонстрировать готовность работать с новыми администрациями и поддержку демократической передачи власти, независимо от партии будущего президента.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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