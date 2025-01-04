Испания отменит «золотые визы»

В апреле Испания закроет программу выдачи «золотых виз». Об этом сообщается на портале «Официальный государственный вестник».
Эти визы — вид на жительство — получали граждане стран, не входящих в ЕС, при создании инвестиций в испанскую экономику. В связи с этим у иностранцев в Испании было популярно приобретение недвижимости на минимальную сумму 500 тыс. евро.
«Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы», — уточняется в документе с поправками. Заявители, сделавшие запрос до вступления новых правил, тоже сумеют получить «золотые визы».
Премьер-министр Испании Педро Санчес пояснял, что отмена программы «золотых виз» позволит улучшить ситуацию с доступностью жилья в стране. Она покажет, как отметил Санчес, что владение жильем — это «право, а не просто спекулятивный бизнес».
«На данный момент 94 из 100 подобных виз выдаются за инвестиции в недвижимость в крупных городах, которые уже столкнулись с очень трудным рынком. Те, кто уже живет там, работает и платит налоги, практически не могут найти достойное жилье», — пояснял политик.