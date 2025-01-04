Испания отменит «золотые визы»

В апреле Испания закроет программу выдачи «золотых виз». Об этом сообщается на портале «Официальный государственный вестник».

Эти визы — вид на жительство — получали граждане стран, не входящих в ЕС, при создании инвестиций в испанскую экономику. В связи с этим у иностранцев в Испании было популярно приобретение недвижимости на минимальную сумму 500 тыс. евро.