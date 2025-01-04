Getty Images обсуждает слияние с фотобанком Shutterstock

Фотобанк Getty Images изучает возможность слияния со своим конкурентом Shutterstock. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к фотоагентству.
На данный момент Getty Images рассматривает способы оформления сделки, но обсуждение продолжается — и слияние может не состояться вообще. На фоне слухов акции фотоагентства выросли на максимальные с 2023 года 32%.
Bloomberg отмечает, что слияние, скорее всего, привлечет пристальное внимание антимонопольщиков. Обсуждения слияния Getty Images происходят на фоне резкого роста спроса на фотографии и видео.
Getty Images основано в 1995 году в Сиэтле. За время работы агентство собрало огромную библиотеку фотографий, изображений, видео и музыки, которые вставляют в новости и рекламу. Так, в его коллекции хранятся фото ситуационного кабинета бывшего президента США Барака Обамы во время операции по ликвидации Усамы бен Ладена и другие исторические кадры.