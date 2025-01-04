Американская актриса Зендая получила «ужасный тепловой удар» на съемках фильма «Дюна: Часть вторая». Об этом она рассказала в интервью W Magazine.
Зендая поделилась, что во время работы над картиной в Иордании было очень жарко. Туалетные комнаты находились далеко от места съемок. Кроме того, актриса носила тяжелые и ограничивающие движения костюмы. Чтобы их снять, ей требовалось не менее 10 минут.
Чтобы избежать длительных перерывов в съемках и не тратить время на переодевания, Зендая решила не пить. «Честно говоря, я боялась описаться или обкакаться в костюме на съемочной площадке», — призналась артистка.
В результате Зендае стало плохо. «Помню, как позвонила маме, сидя на полу в ванной комнате, и сказала: „Я чувствую себя ужасно“. Она спросила: „Ты пила сегодня воду?“ Я сказала: „Нет“. Я думала, что поступаю умно, но так делать нельзя. Урок усвоен», — сказала актриса.
Она добавила, что отличается желанием все контролировать и перфекционизмом, а также высоким уровнем самокритики. «У меня были проблемы в классе, когда я была ребенком, потому что в групповых проектах я делала всю работу», — посмеялась артистка.
«Дюна: Часть вторая» вышла на экраны в феврале и стала одним из кассовых фильмов года. Ее съемки начались еще в 2022 году. Сцены картины снимали в Италии, Венгрии, Намибии, Норвегии, ОАЭ и Иордании.