Зендая получила «ужасный тепловой удар» на съемках фильма «Дюна: Часть вторая»

Зендая поделилась, что во время работы над картиной в Иордании было очень жарко. Туалетные комнаты находились далеко от места съемок. Кроме того, актриса носила тяжелые и ограничивающие движения костюмы. Чтобы их снять, ей требовалось не менее 10 минут.