Президент Чили стал первым латиноамериканским лидером, посетившим Южный полюс

Президент Чили Габриэль Борич стал первым лидером латиноамериканской страны, посетившим Южный полюс. Об этом сообщил ТАСС.
Борич совершил поездку в Антарктиду. Он посетил полярную станцию «Гласиар-Унион» и американскую «Амундсен-Скотт». Вместе с президентом путешествовали министр нацобороны Чили Майя Фернандес и министр окружающей среды Маиса Рохас.
Помимо них, Южный полюс посетили военные и два чилийских ученых. В рамках миссии «Полярная звезда III» последние изучили химические и оптические характеристики поверхностного снега в Антарктике.
Борич выразил надежду, что Антарктида будет оставаться на протяжении долгих лет «континентом науки и мира».