Meta* удалила собственные ИИ-профили в инстаграме* и фейсбуке* после резонанса в соцсетях

Meta* удалила профили на базе ИИ в инстаграме* и фейсбуке* после того, как скриншоты переписок с ними завирусились в соцсетях. На это обратила внимание The Guardian.

Корпорация запустила 28 ИИ-профилей в сентябре 2023 года, но деактивировала большую их часть к лету 2024-го. Однако несколько штук остались и вызвали новый интерес пользователей после того, как руководитель Meta Коннор Хейс сообщил Financial Times, что в планах запуск новых генераций.

ИИ-профили со специальной меткой публиковали сгенерированные фотографии и отвечали на сообщения реальных пользователей. Среди них была Лив (Liv), «гордая черная квир-мама двух детей и правдолюбка», которую засыпали вопросами в личных сообщениях. На одно из них нейросеть ответила, что в команде ее создателей были одни белые мужчины и ни одного темнокожего, отметив, что это «довольно вопиющее упущение, учитывая ее идентичность».