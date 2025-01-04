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Collider назвал 10 самых ожидаемых аниме-проектов, которые выйдут в 2025 году

Сегодня в 15:16
Кадр из сериала "Дандадан". Изображение: Science Saru

Издание о развлечениях Collider опубликовало перечень самых ожидаемых аниме-проектов 2025 года. В него вошли десять мультсериалов.

Самым волнующим релизом, по мнению медиа, станет второй сезон «Дандадана». Шоу вышло в 2024 году и стало одним из лучших аниме года и даже десятилетия. Продолжение ожидается летом.

Вторую строчку в списке занял третий сезон «Ванпанчмена» от студии JC Staff. Поклонники шоу надеются, что третий сезон будет лучше второго, который оценили ниже пилотного.

Третью позицию в перечне отдали финалу «Моей геройской академии». Он выйдет в октябре, а в апреле фанаты шоу смогут посмотреть спин-офф «Моя геройская академия: Вне закона».

На четвертом месте оказались «Дни Сакамото» — экранизация одноименной манги от Shonen Jump. Она выйдет 11 января и расскажет о работнике магазина с темным прошлым. Оригинальный комикс «идеально сочетает экшн с комедией», отметили журналисты.

Пятым в рейтинге стал проект «Поднятие уровня в одиночку» — его в 2025 году ждет второй сезон. Его релиз запланирован уже на 4 января. Он поборется за звание аниме года, считают в Collider.

В топ-10 самых ожидаемых аниме также вошли «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ, комедии «3-Z класс Гинпачи-сэнсэя» и «Город», фэнтези «Ателье ведьминских шляп» и третий сезон «Пламенной бригады пожарных».

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