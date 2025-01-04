Collider назвал 10 самых ожидаемых аниме-проектов, которые выйдут в 2025 году

Издание о развлечениях Collider опубликовало перечень самых ожидаемых аниме-проектов 2025 года. В него вошли десять мультсериалов.

Самым волнующим релизом, по мнению медиа, станет второй сезон «Дандадана». Шоу вышло в 2024 году и стало одним из лучших аниме года и даже десятилетия. Продолжение ожидается летом.