Collider назвал 10 самых ожидаемых аниме-проектов, которые выйдут в 2025 году

Издание о развлечениях Collider опубликовало перечень самых ожидаемых аниме-проектов 2025 года. В него вошли десять мультсериалов.
Самым волнующим релизом, по мнению медиа, станет второй сезон «Дандадана». Шоу вышло в 2024 году и стало одним из лучших аниме года и даже десятилетия. Продолжение ожидается летом.
Вторую строчку в списке занял третий сезон «Ванпанчмена» от студии JC Staff. Поклонники шоу надеются, что третий сезон будет лучше второго, который оценили ниже пилотного.
Третью позицию в перечне отдали финалу «Моей геройской академии». Он выйдет в октябре, а в апреле фанаты шоу смогут посмотреть спин-офф «Моя геройская академия: Вне закона».
На четвертом месте оказались «Дни Сакамото» — экранизация одноименной манги от Shonen Jump. Она выйдет 11 января и расскажет о работнике магазина с темным прошлым. Оригинальный комикс «идеально сочетает экшн с комедией», отметили журналисты.
Пятым в рейтинге стал проект «Поднятие уровня в одиночку» — его в 2025 году ждет второй сезон. Его релиз запланирован уже на 4 января. Он поборется за звание аниме года, считают в Collider.
В топ-10 самых ожидаемых аниме также вошли «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ, комедии «3-Z класс Гинпачи-сэнсэя» и «Город», фэнтези «Ателье ведьминских шляп» и третий сезон «Пламенной бригады пожарных».