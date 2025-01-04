«Я исчезну с лица земли»: Том Холланд пообещал уйти из кино, когда станет отцом

Британский актер Том Холланд, известный по франшизе «Человек-паук» и фильму «Анчартед», намерен закончить кинокарьеру, когда станет отцом. Об он сказал в интервью Men’s Health.
Артист отметил, что планирует заниматься только гольфом и воспитанием детей в будущем. «Я просто исчезну с лица земли», — пообещал Холланд. Когда он собирается обзавестись потомством, актер не уточнил.
Пока Холланд готовится к работе над четвертым фильмом о Человеке-пауке, а также съемкам в новой картине Кристофера Нолана. В обоих проектах он снимется вместе со своей девушкой — Зендаей.
В последний год актер находился в отпуске. Он занимался плотницким делом, проводил время с семьей и друзьями в Лондоне, играл с братьями в гольф и продвигал собственную линейку безалкогольного пива. Ранее Холланд уже рассказывал, что два года назад отказался от алкоголя.
В интервью актера спросили, почему он не появлялся на премьерах фильмов Зендаи в последнее время. «Это не мой момент, это ее момент, и, если мы пойдем вместе, это будет о нас», — объяснил артист.