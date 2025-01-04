Киран Калкин признался, что однажды подсунул Марку Руффало настоящий косяк вместо реквизита

Киран Калкин признался, что однажды подменил реквизит Марка Руффало на настоящую марихуану. Об этом актер рассказал в интервью The Guardian.

Это случилось в 2000 году, во время постановки по пьесе «В момент, когда» Джеймса Лапина, когда Калкину было 17 лет. Актеру показалось, что это «хорошая шутка», но тогда он «был просто глупым».