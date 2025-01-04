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Киран Калкин признался, что однажды подсунул Марку Руффало настоящий косяк вместо реквизита

Сегодня в 13:58
Фото: Raph_PH

Киран Калкин признался, что однажды подменил реквизит Марка Руффало на настоящую марихуану. Об этом актер рассказал в интервью The Guardian.

Это случилось в 2000 году, во время постановки по пьесе «В момент, когда» Джеймса Лапина, когда Калкину было 17 лет. Актеру показалось, что это «хорошая шутка», но тогда он «был просто глупым».

После того как Руффало узнал о проделке Калкина, то сказал, что употреблял марихуану уже 10 лет, поэтому вторая половина постановки «должна получиться очень веселой». Среди тех, кому тоже нужно было покурить реквизит, была актриса Филлис Ньюман, которая не пробовала марихуану с 1960-х.

«Помощница режиссера врывается и говорит: „Мне все равно, чье это или что случилось, но, Киран, дай мне косяк“. Я смущенно протянул его, и она сказала: „Разрушай свою жизнь в свободное время“. <…> Я был молод. Сейчас мне 42. И [сейчас] я все понимаю», — продолжил Калкин.

Ранее Руффало рассказывал об этом происшествии на шоу Грэма Нортона, но не раскрывал имени шкодника. Актер лишь сказал, что вместе с ним в постановке играл «очень непослушный молодой актер». После того как на пару с другим актером Руффало случайно употребил марихуану, он получил «самые лучшие отзывы за всю свою карьеру». «Но я больше никогда этого не сделаю», — пообещал звезда «Мстителей».

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