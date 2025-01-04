Инаугурация президента США впервые пройдет с приспущенными флагами после смерти Джимми Картера

Инаугурация президента США впервые пройдет с приспущенными флагами из‑за траура по экс-президенту Джимми Картеру. Об этом сообщило РИА «Новости».
Картер скончался 30 декабря в возрасте 100 лет. Администрация Джо Байдена приказала приспустить флаги на 30 дней после дня траура, который запланировали на 9 января. Так делали после смерти всех других президентов страны.
Новым политическим лидером США станет Дональд Трамп. Он займет свой пост 20 января. Инаугурация Трампа станет сотой в истории страны. После нее Трамп официально станет 47-м американским президентом.
Трамп победил на выборах США в ноябре 2024 года. После этого он cтал человеком года по версии Time, пообещал «убрать мужчин из женского спорта» и пригрозил захватить Панамский канал.
Технологические компании-гиганты пожертвовали по 1 млн долларов на инаугурацию президента, а вот рядовые граждане отреагировали на победу Трампа не так позитивно. Девушки стали объявлять бойкот парням, поддержавшим Трампа, а некоторые люди даже отправились в четырехлетний кругосветный круиз.