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Умер певец Брентон Вуд, исполнитель песни «The Oogum Boogum Song»

Сегодня в 12:47
Фото: Mike P.McGinnis/Getty Images

В США скончался американский соул-певец Брентон Вуд, наиболее известный по хиту «The Oogum Boogum Song». Об этом сообщил Variety.

Музыканту было 83 года. По словам его менеджера Мэнни Галлегоса, Вуд умер дома в калифорнийском городе Морено-Валли от естественных причин и в окружении семьи. Его последними словами было название песни «Catch You on the Rebound» 1967 года.

Брентон Вуд родился 26 июля 1941 года в Шривпорте, Луизиана, под именем Альфред Джесси Смит. В юности он переехал с семьей в Сан-Педро, а затем поступил в колледж Комптона, где обнаружил интерес к музыке.

Он стал петь, играть на фортепиано и сочинять песни, вдохновляясь Сэмом Куком и Джесси Белвином. В 60-х он записал несколько композиций, после чего подписал контракт в Double Shot Records и выпустил в 1967 году свой главный хит.

В том же году у Вуда вышла еще одна сверхпопулярная песня «Gimme Little Sign» — она заняла девятую строчку в чарте Billboard Hot 100, в то время как «The Oogum Boogum Song» стала 34-й. В 70-х Вуд основал собственный лейбл.

«The Oogum Boogum Song» появлялась во множестве рекламных роликов, фильмов и телешоу, среди которых — «Академия „Амбрелла“» и «Почти знаменит». Трек Вуда «Great Big Bundle of Love» также стал саундтреком сериала «Большая маленькая ложь».

В 2024 году Вуд начал прощальный тур «Catch You on the Rebound», который пришлось прервать из‑за госпитализации музыканта.

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Сэм Кук
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