Умер певец Брентон Вуд, исполнитель песни «The Oogum Boogum Song»

В США скончался американский соул-певец Брентон Вуд, наиболее известный по хиту «The Oogum Boogum Song». Об этом сообщил Variety.

Музыканту было 83 года. По словам его менеджера Мэнни Галлегоса, Вуд умер дома в калифорнийском городе Морено-Валли от естественных причин и в окружении семьи. Его последними словами было название песни «Catch You on the Rebound» 1967 года.