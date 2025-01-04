Состояние 25 миллиардеров из РФ за год выросло на 18,5 млрд долларов

Общее состояние российских миллиардеров в 2024 году увеличилось на 18,465 млрд долларов, до 347,62 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Bloomberg.
В индекс миллиардеров Bloomberg (BBI) вошли 15 россиян. Данные основываются на стоимости акций компаний, которые принадлежат миллиардерам.
Из BBI следует, что больше всех за год заработал бенефициар НЛМК Владимир Лисин, прибавив к своему состоянию 5 млрд долларов. Первое место в списке россиян и 54-е в глобальном рейтинге занял крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 31,8 млрд долларов (прирост — 736 млн). На втором месте — Лисин с 19 млрд долларов, на третьем — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с 2,59 млрд.
Общее состояние 500 самых богатых людей мира в этом году превысило 10 трлн долларов. Самым богатым человеком в мире стал Илон Маск (432 млрд долларов), который в прошлом году стал первым человеком в истории с состоянием свыше 400 млрд. Второе и третье место заняли Джефф Безос (270 млрд долларов) и Марк Цукерберг (239 млрд).