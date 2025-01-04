Архитектурное бюро Захи Хадид обязали платить за использование имени его основательницы

Высший суд Великобритании обязал архитектурное бюро Захи Хадид платить за использование имени основательницы компании. Об этом написал Dezeen.

Студия хотела расторгнуть лицензионное соглашение, но суд отклонил ходатайство. Архитекторам придется переводить 6% годовой выручки Фонду Захи Хадид. В 2018 году они уже заплатили 2,4 млн фунтов стерлингов (почти 3 млрд рублей).

Бюро утверждало, что подписанное в 2013 году соглашение о выплатах ограничивает конкурентоспособность бизнеса. Однако судья посчитал это заявление «необоснованным».

«Экономическая деятельность компании не была стерилизована. Фактически за период с момента заключения лицензионного соглашения она достигла значительных финансовых успехов», — отметил судья Адам Джонсон.

Согласно данным суда, выручка Zaha Hadid Architects составила более 60 млн фунтов стерлингов (около 8 млрд рублей) за 2021, 2022 и 2023 годы. Показатели увеличились почти вдвое с момента подписания лицензионного соглашения.

Тем не менее архитекторы убеждены, что необходимость выплат будет ограничивать бюро в будущем. «Это бремя может стать непосильным для бизнеса», — отметил директор компании Чарльз Уокер.

«Проблема заключается в долговечности бизнеса, в том, сможет ли он продолжать так существовать на постоянной основе. Думаю, это немного похоже на попытки плавать с камнями в карманах», — добавил он.

Архитектурное бюро Захи Хадид существует с 1980 года. Оно построило Центр Гейдара Алиева в Баку, Центр водных видов спорта в Лондоне, Олимпийский стадион в Токио, бизнес-центр Dominion Tower в Москве и другие известные здания.

Основательница бюро, уроженка Ирака Заха Хадид, скончалась в марте 2016 года в возрасте 65 лет. После этого бизнес возглавил немецкий архитектор Патрик Шумахер, бывший партнером Хадид с 80-х годов.