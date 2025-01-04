Синтия Эриво хочет попробовать себя в режиссуре

Британская актриса Синтия Эриво хочет заняться режиссурой. Об этом она рассказала на кинофестивале в Палм-Спрингс изданию The Hollywood Reporter.
Эриво поделилась, что может попробовать себя в постановке фильмов в рамках сотрудничества со студией Universal. Ранее артистка подписала контракт с голливудским мейджором.
«Я не только смогу делать те вещи, которые хочу сама как артист, но и начну продюсировать проекты для других людей. Universal выражает очень много веры в меня», — отметила актриса.
Эриво также рассказала, что хорошо провела время в ходе пресс-тура фильма «Злая», в котором она сыграла вместе с Арианой Гранде. Актриса назвала свои любимые наряды, в которых она появлялась на красных ковровых дорожках.
«Это зеленый наряд от Louis Vuitton с большим боа с перьями и платье от Тома Брауна с когтями», — поделилась Эриво.
Фильм «Злая» стал экранизацией одноименного бродвейского мюзикла, действие которого разворачивается во вселенной «Волшебника страны Оз». Он рассказывает о становлении злой ведьмы Запада и доброй ведьмы Севера.
Картина получила восторженные отзывы. Национальный совет кинокритиков даже назвал ее лучшим проектом года. «Афиша Daily» поделилась своим мнением о ленте (оно тоже положительное).