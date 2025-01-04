Синтия Эриво хочет попробовать себя в режиссуре

Британская актриса Синтия Эриво хочет заняться режиссурой. Об этом она рассказала на кинофестивале в Палм-Спрингс изданию The Hollywood Reporter.

Эриво поделилась, что может попробовать себя в постановке фильмов в рамках сотрудничества со студией Universal. Ранее артистка подписала контракт с голливудским мейджором.

«Я не только смогу делать те вещи, которые хочу сама как артист, но и начну продюсировать проекты для других людей. Universal выражает очень много веры в меня», — отметила актриса.