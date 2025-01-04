Дом из сериала «Во все тяжкие» выставили на продажу

Дом в американском городе Альбукерке, где проходили съемки сериала «Во все тяжкие», выставили на продажу. Об этом сообщил Independent.

Джоанна Кинтана решила продать дом после смерти родителей, которые купили его в 1973 году. Семья владела коттеджем почти 52 года. За это время дом стал буквально местом паломничества фанатов «Во все тяжкие».