Дом из сериала «Во все тяжкие» выставили на продажу

Дом в американском городе Альбукерке, где проходили съемки сериала «Во все тяжкие», выставили на продажу. Об этом сообщил Independent.
Джоанна Кинтана решила продать дом после смерти родителей, которые купили его в 1973 году. Семья владела коттеджем почти 52 года. За это время дом стал буквально местом паломничества фанатов «Во все тяжкие».
По словам Кинтаны, поклонники шоу часто приходят к дому. Иногда к его порогу за день подъезжают сотни автомобилей. Владельцам даже пришлось поставить вокруг здания металлический забор и установить камеры видеонаблюдения.
Впрочем, Кинтана не жалуется на популярность дома. Она с теплотой вспоминает, как в 2006 году в доме проходили съемки пилотного эпизода сериала. Мать Джоанны угощала съемочную группу печеньем, а дети могли наблюдать за работой кинематографистов.
Дома в Альбукерке с четырьмя спальнями сейчас оцениваются примерно в 340 тысяч долларов. Однако место действия сериала «Во все тяжкие», вероятно, принесет его владельцам большую сумму — до 4 млн долларов.
В будущем постройка может превратиться в дом для аренды в отпуске или в музей, посвященный популярному телешоу.
Сериал «Во все тяжкие» выходил на телеканале АМС с 2008 по 2013 год. Он рассказал о двух мужчинах, которые начали заниматься изготовлением и продажей наркотиков. Шоу стало одним из самых успешных в истории телевидения и получило премию «Золотой глобус» как лучший драматический сериал в 2014 году.