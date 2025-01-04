«Он очень хорошо поет»: Брюс Спрингстин похвалил актера, сыгравшего его в байопике

Американский певец Брюс Спрингстин высоко оценил работу актера Джереми Аллена Уайта, который сыграл его в байопике «Избавь меня от небытия». Об этом написал Deadline.
В интервью на радиостанции SiriusXM E Street Radio музыкант признался, что поначалу ему было «немного странно» видеть Уайта в образе себя. «Но это довольно быстро проходит», — отметил Спрингстин.
Артист подчеркнул, что Уайт — «такой потрясающий актер, что ты просто проникаешься». «Он представил интерпретацию меня, которую, думаю, поклонники глубоко осознают. Он проделал отличную работу», — сказал певец.
Он добавил, что Уайт «очень хорошо поет». Кроме того, Спрингстину понравилась игра других актеров фильма — Джереми Стронга и Одессы Янг. «Они просто невероятный актерский состав», — заявил музыкант.
Фильм «Избавь меня от небытия» выйдет в 2025 году. Его поставил режиссер Скотт Купер по мотивам книги Уоррена Зейнса, опубликованной в 2023 году. Картина расскажет, как Брюс Спрингстин создавал альбом «Небраска» 1982 года.