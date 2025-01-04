Бывший сотрудник обвинил Ники Минаж в нападении

Мужчина заявил, что в апреле после концерта в Детройте между ним и артисткой произошел конфликт. Певица позвала Гарретта в гримерку вместе с другими коллегами, чтобы выразить свое недовольство их работой.

Когда один из сотрудников не согласился с критикой Минаж, та впала в ярость, утверждает Гарретт. Рэперше не понравилось, что Гарретт делегировал другому человеку задачу получить медицинские рецепты для нее.

«Ты сошел с ума, поручив ему забрать мои рецепты? Ты не в своем уме, если бы мой муж был здесь, он бы выбил тебе зубы. Ты ходячий мертвец. Ты только что разрушил всю свою жизнь, ты никогда не станешь никем, я об этом позабочусь», — закричала Минаж, по словам Гарретта.