Бывший сотрудник обвинил Ники Минаж в нападении

Брэндон Джован Гарретт, работавший менеджером Ники Минаж, подал в суд на рэпершу. Он обвинил ее в нападении, сообщил Rolling Stone.
Мужчина заявил, что в апреле после концерта в Детройте между ним и артисткой произошел конфликт. Певица позвала Гарретта в гримерку вместе с другими коллегами, чтобы выразить свое недовольство их работой.
Когда один из сотрудников не согласился с критикой Минаж, та впала в ярость, утверждает Гарретт. Рэперше не понравилось, что Гарретт делегировал другому человеку задачу получить медицинские рецепты для нее.
«Ты сошел с ума, поручив ему забрать мои рецепты? Ты не в своем уме, если бы мой муж был здесь, он бы выбил тебе зубы. Ты ходячий мертвец. Ты только что разрушил всю свою жизнь, ты никогда не станешь никем, я об этом позабочусь», — закричала Минаж, по словам Гарретта.
По словам менеджера, артистка «резко встала, топала ногами и агрессивно подошла к нему», а затем «открытой рукой ударила» его по правой стороне лица, «заставив его голову откинуться назад, а шляпу слететь с головы». Она также якобы ударила Гаррета по правому запястью, выбив документы из его руки.
По словам мужчины, после ссоры с Минаж он убежал и заперся в туалете, где просидел до 4 утра. После он отправился в полицию и в конечном итоге улетел домой в Лос-Анджелес. Теперь Гарретт требует возмещения ущерба от певицы за нападение, побои и причинение эмоционального стресса. Ответчиками в иске выступают Минаж и ее компания Pink Personality.
Ранее на Минаж уже жаловались бывшие сотрудники. В марте 2024 года рэперше и ее супругу предписали выплатить полмиллиона долларов охраннику, который рассказал о побоях со стороны пары на концерте в Германии в 2019 году.